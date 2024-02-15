Тюменские волонтеры спасли восемь больных котов от заводчицы

Волонтеры приехали и увидели квартиру, полную кошек. Они загрузили животных в переноски и отвезли их в инфекционный стационар. Все кошки были больны, некоторые имели генетические отклонения и внешние дефекты. Состояние кошек стабилизировалось после оказания необходимой помощи — они истощены, у них есть инфекции и проблемы с зубами. Кошки еще не адаптированы к жизни с человеком и боятся, но они спасены и получают всю необходимую помощь.