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Тюменские волонтеры спасли восемь больных котов от заводчицы

15 февраля 2024, 08:50
В Тюмени волонтеры из организации «Потеряшки» забрали у женщины, которая разводила котов породы мейн-кун, восемь больных животных.

В начале она успешно разводила и продавала их, но потом ситуация вышла из-под контроля. Кошки размножались без контроля, передавая друг другу генетические болезни и инфекционные заболевания. Количество животных росло, а доходы не компенсировали затраты. Квартира стала непригодной для проживания как для кошек, так и для людей, пишет «КП-Тюмень».

Женщина попыталась самостоятельно справиться с ситуацией и привлекла соседей к помощи, но ничего не вышло. Окончательное решение проблемы нашли в организации «Потеряшки». Знакомые кошатницы обратились к волонтерам с просьбой помочь.

Волонтеры приехали и увидели квартиру, полную кошек. Они загрузили животных в переноски и отвезли их в инфекционный стационар. Все кошки были больны, некоторые имели генетические отклонения и внешние дефекты. Состояние кошек стабилизировалось после оказания необходимой помощи — они истощены, у них есть инфекции и проблемы с зубами. Кошки еще не адаптированы к жизни с человеком и боятся, но они спасены и получают всю необходимую помощь.

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