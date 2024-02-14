«Йога, ушу, танцы»: фитнес-волонтеры 55+ тренируют пенсионеров Тюмени

Posted 14 февраля, 12:59
Published 14 февраля, 12:59
Modified Сегодня, 00:38
Updated Сегодня, 00:38
Проект соответствует основным направлениям национального проекта «Демография».
Подготовку прошли 75 человек. За пять месяцев они узнали, как правильно питаться и поддерживать здоровье организма, как организовать уличную тренировку, и отдельно остановились на освоении разных видов спорта.
Еще во время учебы «серебряные» волонтеры участвовали в спортивных мастер-классах, их приглашали на городские праздники, чтобы провести небольшую разминку или выступить с показательным номером, а в ноябре бабушек пригласили на выставку «Россия» на ВДНХ.
Теперь «серебряные» фитнес-инструкторы готовы проводить тренировки для жителей Тюмени. Программу волонтеры разрабатывают сами, прекрасно осознавая силы целевой аудитории. Часть оборудования для занятий была закуплена на средства президентского гранта (во втором конкурсе 2023 года проект «Бабушкин воркаут» получил грант в размере 1,6 млн рублей). Это гантели, коврики для фитнеса, наборы эластичных лент, массажные мячи, мини-велотренажеры.
Кроме того, пенсионеры занимаются еще с теми пожилыми людьми, которые хотят поддерживать физическую активность, но по разным причинам не могут выбираться из квартиры в общественные места. Для них придумали специальную программу «Фитнес-центр на дому». «Серебряные» волонтеры навещают пожилых людей и вместе с ними выполняют простые комплексы упражнений. Такой услугой уже воспользовалось 57 человек.
Быть в курсе мероприятий от «серебряных» волонтеров и получить более подробную информацию можно на областном интернет-портале «Старшее поколение» или на официальной странице благотворительного фонда «Старшее поколение» во Вконтакте. Телефон для справок: (3452) 51-77-05.