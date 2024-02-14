«Йога, ушу, танцы»: фитнес-волонтеры 55+ тренируют пенсионеров Тюмени

Кроме того, пенсионеры занимаются еще с теми пожилыми людьми, которые хотят поддерживать физическую активность, но по разным причинам не могут выбираться из квартиры в общественные места. Для них придумали специальную программу «Фитнес-центр на дому». «Серебряные» волонтеры навещают пожилых людей и вместе с ними выполняют простые комплексы упражнений. Такой услугой уже воспользовалось 57 человек.