Тюменские пенсионеры прошли экспресс-курс цифровой грамотности на форуме «55+»

Posted 2 октября, 12:35
Published 2 октября, 12:35
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Для гостей форума были организованы концерты, интерактивные зоны и консультации экспертов.
Одна из точек — это компьютерная грамотность с тренерами программы «Расширяя горизонты». Участникам рассказали о том, какие курсы они могут посетить и каким знаниям научиться. Многие участники форума «На 55+» подходили с запросами научить их пользоваться мессенджерами, социальными сетями и работать на компьютере. Эти многие другие полезные цифровые знания и навыки граждане могут бесплатно получить на одной из программ. Так, для тех, кто на «вы» с компьютером, есть начальный курс, а для тех, кто уже обладает минимальными ИТ-знаниями, доступен базовый и продвинутый курс.
Кроме этого, тюменцы старшего возраста могут испытать свои навыки и показать свои таланты на IX Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету — 2023». Все, что нужно — это написать историю по теме одной из номинаций: «Портал gosuslugi.ru — мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Моя общественная интернет-инициатива», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель», «Я — интернет-звезда», «Спасибо моему учителю!». Работы принимаются до 23 октября 2023 года.
Станислав Логинов, директор Департамента информатизации Тюменской области: «Международный день пожилого человека — это праздник, когда мы чествуем мудрость и опыт старшего поколения. Но и нам есть чему научить наших родителей, бабушек и дедушек. Компьютерная грамотность определяет то, насколько человеку комфортно жить в обществе, как он справляется с быстроменяющимися технологиями. И особенно важно эти цифровые знания передавать пожилым людям, чтобы они жили полной жизнью в ногу со временем».
Бесплатные курсы программы «Расширяя горизонты» проводятся очно по адресу ул. Республики, 142. Телефон для записи: 50-00-50.