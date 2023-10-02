Тюменские пенсионеры прошли экспресс-курс цифровой грамотности на форуме «55+»

Одна из точек — это компьютерная грамотность с тренерами программы «Расширяя горизонты». Участникам рассказали о том, какие курсы они могут посетить и каким знаниям научиться. Многие участники форума «На 55+» подходили с запросами научить их пользоваться мессенджерами, социальными сетями и работать на компьютере. Эти многие другие полезные цифровые знания и навыки граждане могут бесплатно получить на одной из программ. Так, для тех, кто на «вы» с компьютером, есть начальный курс, а для тех, кто уже обладает минимальными ИТ-знаниями, доступен базовый и продвинутый курс.