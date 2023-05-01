Тюменские бабушки научились пользоваться огнетушителем

Замначальника отдела организации службы и подготовки Противопожарной службы региона Геннадий Гримич рассказал о последствиях, которые влечёт за собой нарушение правил противопожарного режима: тюменцам придётся заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей, а должностным лицам — в 3 раза больше.