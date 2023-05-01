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Published Сегодня, 15:42

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Updated Сегодня, 15:57

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Тюменские бабушки научились пользоваться огнетушителем

1 мая 2023, 15:42
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Серебряные волонтёры узнали, как утилизировать сухую траву в Тюменской области

Пожилые тюменцы, принявшие участие в проекте «Бабушки особого назначения», узнали, как нужно правильно использовать огнетушитель и утилизировать засохшую траву. Об этом сообщили в информцентре правительства региона.

Замначальника отдела организации службы и подготовки Противопожарной службы региона Геннадий Гримич рассказал о последствиях, которые влечёт за собой нарушение правил противопожарного режима: тюменцам придётся заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей, а должностным лицам — в 3 раза больше.

При этом граждане могут помочь задержать виновных в возникновении лесных пожаров: им заплатят 50 тысяч рублей за каждое задержанное лицо, нарушившее требования законодательства.

Ранее «Наш город» сообщал, что пару дней назад в районе СНТ «Родничок» случился ландшафтный пожар. Сильные порывы ветра мешали спасателям его ликвидировать.

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#Елена Чебоксарова#Пожар#Волонтёры#Особый противопожарный режим#Майские праздники#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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