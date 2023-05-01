Тюменские бабушки научились пользоваться огнетушителем

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Замначальника отдела организации службы и подготовки Противопожарной службы региона Геннадий Гримич рассказал о последствиях, которые влечёт за собой нарушение правил противопожарного режима: тюменцам придётся заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей, а должностным лицам — в 3 раза больше.
При этом граждане могут помочь задержать виновных в возникновении лесных пожаров: им заплатят 50 тысяч рублей за каждое задержанное лицо, нарушившее требования законодательства.
Ранее «Наш город» сообщал, что пару дней назад в районе СНТ «Родничок» случился ландшафтный пожар. Сильные порывы ветра мешали спасателям его ликвидировать.