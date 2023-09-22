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Posted 22 сентября, 13:12

Published 22 сентября, 13:12

Modified Сегодня, 18:29

Updated Сегодня, 18:29

Суперактивные тюменские бабушки научились делать ласточку и подъем с переворотом

Суперактивные тюменские бабушки научились делать ласточку и подъем с переворотом

22 сентября 2023, 13:12
Фото: 1MI
Проект «Бабушкин воркаут» помогает «серебряным» волонтерам освоить дворовую гимнастику. Они уже научились делать несколько сложных упражнений — «Горизонт», «Ласточку», «Флажок» и «Подъём с переворотом». Об этом рассказали в департаменте соцразвития Тюменской области.

Первая тренировка прошла под чутким руководством тренеров — Алексея Романова, чемпиона России по воркауту и Оксаны Тепикиной, чемпионки Европы и России по стритлифтингу.

Проект «Бабушкин воркаут» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов в области охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни. Также инициатива соответствует основным задачам нацпроекта «Демография».

Сам проект состоит из нескольких блоков, в том числе спортивного и образовательного. Это дает возможность «возрастным» тюменцам не только заниматься физкультурой, но и получать новые знания. Курс рассчитан на пять месяцев. После этого инструкторы-добровольцы смогут сами проводить еженедельные благотворительные воркаут-разминки для всех жителей региона.

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