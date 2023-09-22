Суперактивные тюменские бабушки научились делать ласточку и подъем с переворотом

Posted 22 сентября, 13:12
Published 22 сентября, 13:12
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
Первая тренировка прошла под чутким руководством тренеров — Алексея Романова, чемпиона России по воркауту и Оксаны Тепикиной, чемпионки Европы и России по стритлифтингу.
Проект «Бабушкин воркаут» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов в области охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни. Также инициатива соответствует основным задачам нацпроекта «Демография».
Сам проект состоит из нескольких блоков, в том числе спортивного и образовательного. Это дает возможность «возрастным» тюменцам не только заниматься физкультурой, но и получать новые знания. Курс рассчитан на пять месяцев. После этого инструкторы-добровольцы смогут сами проводить еженедельные благотворительные воркаут-разминки для всех жителей региона.