Суперактивные тюменские бабушки научились делать ласточку и подъем с переворотом

Сам проект состоит из нескольких блоков, в том числе спортивного и образовательного. Это дает возможность «возрастным» тюменцам не только заниматься физкультурой, но и получать новые знания. Курс рассчитан на пять месяцев. После этого инструкторы-добровольцы смогут сами проводить еженедельные благотворительные воркаут-разминки для всех жителей региона.