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Posted 26 марта 12:43

Published 26 марта 12:43

Modified Сегодня, 02:05

Updated Сегодня, 02:05

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Тюменские волонтеры показали свой первый кукольный спектакль

26 марта 2023, 12:43
Фото: 1MI
Участники клуба активного долголетия «Мудрый цветовод» из поселка Боровский провели свой первый кукольный спектакль. Премьера состоялась в комплексном центре социального обслуживания, на которую были приглашены дети из малоимущих семей, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Показ организован в рамках проекта «Диалога поколений». Ранее он запомнился тюменцам акциями «От щедрого сердца горячий пирог», совместной посадкой клумб, встречами школьников с ветеранами, кинопросмотром и литературными гостиными.

Артистами кукольного театра стали члены объединения «Мудрые цветоводы», которые ведут активный образ жизни в составе клуба вот уже шесть лет, большая часть из них — серебряные волонтеры.

Театрализованному представлению предшествовала подготовка реквизита и, конечно, репетиции. Кукол опытные хозяйки изготовили сами из подручных средств — в ход пошли кусочки ткани, нитки и синтепон. Для постановки выбрали любимую всеми русскую народную сказку «Репка», рассказывающую о дружбе и взаимопомощи.

Специалисты по соцработе уверены, что такие встречи позволяют скрасить досуг как старшего поколения, так и ребят, тем более в период школьных каникул. Театральной практикой активисты планируют делиться с земляками, участниками других клубов — сегодня на территории Тюменского района их более 40. Уже после встречи со школьниками актеры занялись изготовлением новых кукол-персонажей, чтобы радовать земляков очередными спектаклями.

Социальный проект «Диалог поколений» действует в Тюменской области с 2016 года. Координируют работу волонтеров департамент социального развития региона, территориальные комиссии по делам несовершеннолетних, подразделения полиции, органы образования и молодежной политики.

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