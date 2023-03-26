Тюменские волонтеры показали свой первый кукольный спектакль

Специалисты по соцработе уверены, что такие встречи позволяют скрасить досуг как старшего поколения, так и ребят, тем более в период школьных каникул. Театральной практикой активисты планируют делиться с земляками, участниками других клубов — сегодня на территории Тюменского района их более 40. Уже после встречи со школьниками актеры занялись изготовлением новых кукол-персонажей, чтобы радовать земляков очередными спектаклями.