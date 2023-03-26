Тюменские волонтеры показали свой первый кукольный спектакль

Posted 26 марта 12:43
Published 26 марта 12:43
Modified Сегодня, 02:05
Updated Сегодня, 02:05
Показ организован в рамках проекта «Диалога поколений». Ранее он запомнился тюменцам акциями «От щедрого сердца горячий пирог», совместной посадкой клумб, встречами школьников с ветеранами, кинопросмотром и литературными гостиными.
Артистами кукольного театра стали члены объединения «Мудрые цветоводы», которые ведут активный образ жизни в составе клуба вот уже шесть лет, большая часть из них — серебряные волонтеры.
Театрализованному представлению предшествовала подготовка реквизита и, конечно, репетиции. Кукол опытные хозяйки изготовили сами из подручных средств — в ход пошли кусочки ткани, нитки и синтепон. Для постановки выбрали любимую всеми русскую народную сказку «Репка», рассказывающую о дружбе и взаимопомощи.
Специалисты по соцработе уверены, что такие встречи позволяют скрасить досуг как старшего поколения, так и ребят, тем более в период школьных каникул. Театральной практикой активисты планируют делиться с земляками, участниками других клубов — сегодня на территории Тюменского района их более 40. Уже после встречи со школьниками актеры занялись изготовлением новых кукол-персонажей, чтобы радовать земляков очередными спектаклями.
Социальный проект «Диалог поколений» действует в Тюменской области с 2016 года. Координируют работу волонтеров департамент социального развития региона, территориальные комиссии по делам несовершеннолетних, подразделения полиции, органы образования и молодежной политики.