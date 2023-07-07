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Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Тюменцы могут воспользоваться консультацией у лучших врачей

7 июля 2023, 13:39

Тюменцы могут записаться на бесплатную консультацию к лучшим врачам страны

В рамках проекта «Облако здоровья» жители Тюменской области имеют возможность получить бесплатную консультацию специалистов из девяти лучших клиник.

Горожане смогут уточнить диагноз, получить второе мнение и скорректировать лечение. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов.

С 2021 года более 2 тысяч россиян воспользовались этой программой, а общее число посетителей сайта «Облако здоровья» превысило 30 тысяч человек. Пациенты могут получить консультации в трех форматах: дистанционно на основе представленных документов, онлайн по заявке и дежурные онлайн-консультации.

К проекту присоединились ведущие медучреждения по профилям: кардиология, сердечно-сосудистая хирургия, оториноларингология, педиатрия и геронтология, гинекология и урология, микрохирургия глаза.

Как отметил Николай Кононов, большинство обращений по проекту приходит от женщин, а самыми популярными запросами являются заболевания сердечно-сосудистой системы. В последнее время растет спрос на психологов. Николай Кононов также рассказал о других инициативах организации, таких как программа «Здоровый муниципалитет» и проект «Маршрут здоровья», их перспективах в Тюменской области.

Для получения помощи от врачей федеральных медицинских центров необходимо выполнить пять шагов. Она включают в себя регистрацию на сайте, загрузку медицинских документов, выбор медицинского центра, получение онлайн-консультации и заключения специалиста. Можно воспользоваться мобильным приложением.

Организация «Лига здоровья нации» реализует национальные и международные проекты и участвует в государственных программах по защите здоровья.

Ранее «Наш город» сообщал, что жительница Исетского района стала мамой в третий раз: малыша в карете скорой помощи она родила впервые. Фельдшер Инна Жукова призналась, что для неё это также были первые роды, которые она приняла в машине. Беременная Галина позвонила в скорую ранним утром 4 июля. На часах было 4.33. Медики прибыли на место через 17 минут. Первые схватки у Галины начались, когда они добрались до моста через Исеть. Вскоре Инна осмотрела пациетку и заметила, что уже показалась головка. Малышка появилась на свет через две минуты.

На сегодняшний день счастливая мама со здоровой дочкой уже выписались из роддома, сообщают в информцентре регионального правительства.

#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Здоровье
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