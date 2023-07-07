Тюменцы могут воспользоваться консультацией у лучших врачей

Ранее «Наш город» сообщал, что жительница Исетского района стала мамой в третий раз: малыша в карете скорой помощи она родила впервые. Фельдшер Инна Жукова призналась, что для неё это также были первые роды, которые она приняла в машине. Беременная Галина позвонила в скорую ранним утром 4 июля. На часах было 4.33. Медики прибыли на место через 17 минут. Первые схватки у Галины начались, когда они добрались до моста через Исеть. Вскоре Инна осмотрела пациетку и заметила, что уже показалась головка. Малышка появилась на свет через две минуты.