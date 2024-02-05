«Бабушки особого назначения» патрулируют тюменские водоемы

Posted 5 февраля, 07:09
Published 5 февраля, 07:09
Modified Сегодня, 01:23
Updated Сегодня, 01:23
Добровольцы-пенсионеры проинформировали жителей об опасности нахождения на тонком льду, о способах самоспасения, поговорили о шуге и какую опасность она несет.
Энергичный участник проекта «#Бабушки особого назначения» Светлана Шульц поделилась, что принимает участие в подобном событии уже не в первый раз. «Такие мероприятия нужны. Они помогают быть начеку и не расслабляться. Мы все должны быть осторожными, получать необходимые знания и делиться ими с окружающими», — отметила «серебряный» волонтер.
Напомним, проект «Бабушки особого назначения» является победителем конкурса грантов губернатора Тюменской области и проводит обучение граждан 55+ по 12 основным направлениям — это безопасность на улице, юридическая и финансовая грамотность, безопасность в быту, пищевая и лекарственная безопасность, сохранение здоровья, самооборона и экологическая безопасность и другие.
Благодаря обучению активисты 55+ смогут избежать угрожающих ситуаций на улице и дома, защититься от телефонных мошенников, распознать лжесотрудников социальных служб и даже освоить курс самообороны. Полученные знания представители старшего поколения в дальнейшем применяют на практике в собственной повседневной жизни, а также проявляют добровольческую активность в просвещении сверстников.
Еще не поздно присоединиться к дружной команде волонтеров: авторы инициативы приглашают всех желающих жителей областной столицы 55+ примкнуть к рядам активистов «особого назначения». Предварительная регистрация ОБЯЗАТЕЛЬНА. Телефон для записи: 8 (3452)30-39-59.
Быть в курсе мероприятий от «серебряных» волонтеров и получить более подробную информацию можно на областном интернет-портале «Старшее поколение» или на официальной странице Благотворительного фонда «Старшее поколение» в ВКонтакте.