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Posted 5 февраля, 07:09

Published 5 февраля, 07:09

Modified Сегодня, 01:23

Updated Сегодня, 01:23

«Бабушки особого назначения» патрулируют тюменские водоемы

«Бабушки особого назначения» патрулируют тюменские водоемы

5 февраля 2024, 07:09
Фото: 1MI
«Серебряные» активисты вместе с сотрудниками Центра госинспекции по маломерным судам областного управления МЧС провели рейт безопасности на пруду Южный в Тюмени. Про акцию волонтеров 55+ рассказали в депсоцразвития региона.
Фото: Тюменского благотворительного фонда «Старшее поколение»

Добровольцы-пенсионеры проинформировали жителей об опасности нахождения на тонком льду, о способах самоспасения, поговорили о шуге и какую опасность она несет.

Энергичный участник проекта «#Бабушки особого назначения» Светлана Шульц поделилась, что принимает участие в подобном событии уже не в первый раз. «Такие мероприятия нужны. Они помогают быть начеку и не расслабляться. Мы все должны быть осторожными, получать необходимые знания и делиться ими с окружающими», — отметила «серебряный» волонтер.

Напомним, проект «Бабушки особого назначения» является победителем конкурса грантов губернатора Тюменской области и проводит обучение граждан 55+ по 12 основным направлениям — это безопасность на улице, юридическая и финансовая грамотность, безопасность в быту, пищевая и лекарственная безопасность, сохранение здоровья, самооборона и экологическая безопасность и другие.

Благодаря обучению активисты 55+ смогут избежать угрожающих ситуаций на улице и дома, защититься от телефонных мошенников, распознать лжесотрудников социальных служб и даже освоить курс самообороны. Полученные знания представители старшего поколения в дальнейшем применяют на практике в собственной повседневной жизни, а также проявляют добровольческую активность в просвещении сверстников.

Еще не поздно присоединиться к дружной команде волонтеров: авторы инициативы приглашают всех желающих жителей областной столицы 55+ примкнуть к рядам активистов «особого назначения». Предварительная регистрация ОБЯЗАТЕЛЬНА. Телефон для записи: 8 (3452)30-39-59.

Быть в курсе мероприятий от «серебряных» волонтеров и получить более подробную информацию можно на областном интернет-портале «Старшее поколение» или на официальной странице Благотворительного фонда «Старшее поколение» в ВКонтакте.

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