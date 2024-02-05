«Бабушки особого назначения» патрулируют тюменские водоемы

Энергичный участник проекта «#Бабушки особого назначения» Светлана Шульц поделилась, что принимает участие в подобном событии уже не в первый раз. «Такие мероприятия нужны. Они помогают быть начеку и не расслабляться. Мы все должны быть осторожными, получать необходимые знания и делиться ими с окружающими», — отметила «серебряный» волонтер.