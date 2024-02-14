В Тюменской области внедрят новые стандарты качества медицинского обслуживания

Отметим, что на качество медицинских услуг большое влияние оказывает профессионализм специалистов и обеспечение поликлиник и больниц современным оборудованием. Для этого в Тюменской области с 2021 года реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения. За три года в регионе значительно улучшили материально-техническое оснащение поликлиник, районных больниц, врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. И уже в 2023 году, опрос населения региона, показал, что удовлетворенность населения медицинской помощью составляет свыше 55% при заданном плановом значении показателя 48%.