В Тюменской области внедрят новые стандарты качества медицинского обслуживания

Posted 14 февраля, 04:12
Published 14 февраля, 04:12
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Новые стандарты качества медицинского обслуживания разработаны Центральным научно-исследовательским институтом организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ (ЦНИИОИЗ). Проект получил название СТИМУЛ. На сегодня СТИМУЛ апробирован уже в шести медучреждениях Тюмени.
На сегодня СТИМУЛ апробирован уже в шести медучреждениях Тюмени. Это поликлиники №5, №6, №8, №12, №17 и Областной клинический фтизиопульмонологический центр. Еще три организации (поликлиники №1, №4 и ОКБ №2) присоединятся к проекту в апреле этого года.
Отметим, что на качество медицинских услуг большое влияние оказывает профессионализм специалистов и обеспечение поликлиник и больниц современным оборудованием. Для этого в Тюменской области с 2021 года реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения. За три года в регионе значительно улучшили материально-техническое оснащение поликлиник, районных больниц, врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. И уже в 2023 году, опрос населения региона, показал, что удовлетворенность населения медицинской помощью составляет свыше 55% при заданном плановом значении показателя 48%.