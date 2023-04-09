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Posted 9 апреля 11:28

Published 9 апреля 11:28

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

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Тюменские рентгенхирурги внедряют новый метод лечения критической ишемии

9 апреля 2023, 11:28
Фото: 1MI
Рентгенхирурги тюменской областной больницы №1 провели мастер-класс по внедрению новой технологии — эндоваскулярной реваскуляризации нижних конечностей у пациентов с критической ишемией. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения региона.

Новый метод лечения поможет людям, страдающими заболеваниями периферических артерий из-за отложения холестериновых бляшек. Для некоторых пациентов это состояние может серьезно угрожать их жизни, так как из-за сужения сосуда нарушается и может совсем прекратится кровоток. Кроме того, есть риск потери конечности и обострения сердечно-сосудистых проблем.

Метод в облбольнице планировали апробировать еще в прошлом году, но сначала эндоваскулярные хирурги рошли обучение в ведущих федеральных клиниках, где отработали и довели до автоматизма навыки обращения с оборудованием.

«Специализированный инструмент вводится через катетер в пораженный сосуд и, как бур, расчищает и восстанавливает просвет закрытой артерии. Фрагменты атеросклеротических бляшек и тромбов удаляются через тот же катетер», — пояснили в ОКБ №1.

На мастер-классах тюменских врачей присутствовали их коллеги из соседних регионов. Они отметили, что спокойствие хирургов и методичностью всех их манипуляций.

К слову, данная высокоэффективная технологию сегодня используется только в Санкт-Петербурге, Красноярске и Новосибирске. Сейчас этот метод лечения доступен и жителям Тюменской области.

 

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