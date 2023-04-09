Тюменские рентгенхирурги внедряют новый метод лечения критической ишемии

Posted 9 апреля 11:28
Published 9 апреля 11:28
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Новый метод лечения поможет людям, страдающими заболеваниями периферических артерий из-за отложения холестериновых бляшек. Для некоторых пациентов это состояние может серьезно угрожать их жизни, так как из-за сужения сосуда нарушается и может совсем прекратится кровоток. Кроме того, есть риск потери конечности и обострения сердечно-сосудистых проблем.
Метод в облбольнице планировали апробировать еще в прошлом году, но сначала эндоваскулярные хирурги рошли обучение в ведущих федеральных клиниках, где отработали и довели до автоматизма навыки обращения с оборудованием.
«Специализированный инструмент вводится через катетер в пораженный сосуд и, как бур, расчищает и восстанавливает просвет закрытой артерии. Фрагменты атеросклеротических бляшек и тромбов удаляются через тот же катетер», — пояснили в ОКБ №1.
На мастер-классах тюменских врачей присутствовали их коллеги из соседних регионов. Они отметили, что спокойствие хирургов и методичностью всех их манипуляций.
К слову, данная высокоэффективная технологию сегодня используется только в Санкт-Петербурге, Красноярске и Новосибирске. Сейчас этот метод лечения доступен и жителям Тюменской области.