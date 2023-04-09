Тюменские рентгенхирурги внедряют новый метод лечения критической ишемии

Новый метод лечения поможет людям, страдающими заболеваниями периферических артерий из-за отложения холестериновых бляшек. Для некоторых пациентов это состояние может серьезно угрожать их жизни, так как из-за сужения сосуда нарушается и может совсем прекратится кровоток. Кроме того, есть риск потери конечности и обострения сердечно-сосудистых проблем.