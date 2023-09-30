Тобольские медики освоили современный метод лечения травм плечевого сустава

Боли в области плечевого сустава — распространённая жалоба среди спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, а также возрастных пациентов. А артроскопия успешно восстанавливают сухожильно-связочный аппарат при повреждениях плечевого сустава с помощью современной артроскопической технологии. Теперь операции по восстановлению плеча проводятся в тобольской областной больнице №3 на регулярной основе травматологами Маратом Губайдулиным и Артемом Рустамовым.