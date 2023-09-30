Тобольские медики освоили современный метод лечения травм плечевого сустава

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
Боли в области плечевого сустава — распространённая жалоба среди спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, а также возрастных пациентов. А артроскопия успешно восстанавливают сухожильно-связочный аппарат при повреждениях плечевого сустава с помощью современной артроскопической технологии. Теперь операции по восстановлению плеча проводятся в тобольской областной больнице №3 на регулярной основе травматологами Маратом Губайдулиным и Артемом Рустамовым.
Артроскопия плечевого сустава необходима в тех случаях, когда повреждаются связки, мышцы и сухожилия. Операция без разреза сопровождается тремя небольшими проколами в плече и помогает выявить очаги повреждений. Далее выполняется иссечение рубцовой ткани, обломков хрящей, сшивание разрывов сухожилий, отвечающих за движения в плечевом суставе, устранение нестабильность плеча после вывихов.
«В ходе малоинвазивной операции можно устранить все повреждения с минимальными потерями, а окружающие здоровые ткани остаются неповреждёнными. Благодаря такому виду вмешательства пациенты в будущем не будут иметь опасных осложнений, что существенно повысит качество жизни тоболяков и жителей Тобольского района», — пояснил заведующий травматологическим отделением областной больницы №3 Марат Губайдулин.
Доступность медуслуг — ключевая цель областной программы развития здравоохранения. По программе в медучреждения региона ежегодно закупается высокотехнологичное оборудование и транспорт. В удаленных сёлах и деревнях появляются новые ФАПы и амбулатории, регулярно для профосмотров сюда выезжают мобильные бригады врачей, работающих в больницах Тюмени.