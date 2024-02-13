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Published Сегодня, 06:51

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В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

13 февраля 2024, 06:51
Фото: 1MI

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

По прогнозам метеорологов, штормовой ветер до 16 м/с, метель ожидаются на протяжении всего дня вторника.
«Ветер. Период предупреждения до 08:00 14 февраля. Местами порывы до16 м/с, метель». 0 указано в информационно сообщении на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

В течение дня синоптики обещают переменную облачность и температуру воздуха -10…-15 днем, -18…-23 в ночные часы, при прояснении до -28. В ночь со среды на четверг на юге региона ожидаются 33-градучные морозы. Днем в среду температура воздуха составит -16….-21, в четверг -22….-27.

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В Тюмени также в ночь со среды на четверг будет морозно — столбики термометров опустятся до -26….-29.

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