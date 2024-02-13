В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

В течение дня синоптики обещают переменную облачность и температуру воздуха -10…-15 днем, -18…-23 в ночные часы, при прояснении до -28. В ночь со среды на четверг на юге региона ожидаются 33-градучные морозы. Днем в среду температура воздуха составит -16….-21, в четверг -22….-27.