В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
«Ветер. Период предупреждения до 08:00 14 февраля. Местами порывы до16 м/с, метель». 0 указано в информационно сообщении на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.
В течение дня синоптики обещают переменную облачность и температуру воздуха -10…-15 днем, -18…-23 в ночные часы, при прояснении до -28. В ночь со среды на четверг на юге региона ожидаются 33-градучные морозы. Днем в среду температура воздуха составит -16….-21, в четверг -22….-27.
В Тюмени также в ночь со среды на четверг будет морозно — столбики термометров опустятся до -26….-29.