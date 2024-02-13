«Росводоканал Тюмень» повысит качество водоснабжения в Тюменском районе

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
«Водопроводы, проложенные рядом с теплосетями, не способствуют качеству предоставления услуг. Жители жаловались на то, что из холодного крана бежит теплая, а иногда и горячая вода. В случае отключения горячей воды, холодная вода перемерзала. Начав работу в населенных пунктах Тюменского района, мы поставили перед собой задачу заменить все трубы, проложенные „спутником“ с сетями теплоснабжения», — рассказал начальник цеха по эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района «Росводоканал Тюмень» Андрей Мартюченко.
Больше всего таких сетей было в поселке Боровский. 1200 метров водопроводов уже переложено, в том числе 380 метров введено в эксплуатацию в этом году.
Работы будут продолжены и до конца 2024 года все водопроводы — спутники теплосетей будут заменены. Новые сети из современных полимерных материалов прокладывают на нормативной глубине и в стороне от других коммуникаций, что значительно повышает качество транспортировки воды.
Справка о компании
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 650 млн кубометров воды и принимают на очистку 600 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 21,8 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.
Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 241,730 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2023 гг. на природоохранную деятельность направлено более 5,818 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.