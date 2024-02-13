В Северной Корее началось строительство новой туристической зоны для россиян

В контексте туризма в КНДР нельзя не упомянуть обширный контент в интернете, который критически относится к политическому режиму и обращению с туристами в этой стране. Однако пример с американским туристом, который проявил неуважение к культуре КНДР и был наказан, свидетельствует о том, что часто эти истории преувеличиваются.