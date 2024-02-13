В Северной Корее началось строительство новой туристической зоны для россиян

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Ожидается, что прием гостей начнется в ближайшие годы.
Кореевед Константин Валерианович Асмолов в интервью RuNews24.Ru отметил, что данный туристический комплекс в районе Вонсан-Кальма уже существует давно, но из-за пандемии COVID-19 не был доступен для посещения. Он также подчеркнул, что эта зона находится на изолированном полуострове, поэтому встреча с реалиями Северной Кореи будет минимальной.
В контексте туризма в КНДР нельзя не упомянуть обширный контент в интернете, который критически относится к политическому режиму и обращению с туристами в этой стране. Однако пример с американским туристом, который проявил неуважение к культуре КНДР и был наказан, свидетельствует о том, что часто эти истории преувеличиваются.
Ученый рассказал об инциденте, в котором американский турист позволил себе провокационное поведение, направленное на оскорбление режима. Это вызвало отрицательную реакцию со стороны организаторов тура, и фигурант получил заслуженное наказание. Туристы из России, вероятно, будут сознательнее и учитывать национально-культурные особенности страны, которую посещают, считает эксперт.
Теперь россиянам будет гораздо удобнее посещать Северную Корею благодаря соглашению о взаимных поездках граждан двух стран между Москвой и Пхеньяном.