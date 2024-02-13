Депутат Госдумы предлагает запретить валентинки в школах

«Если видят, что ребята раздают открытки в школе, нужно собрать класс, рассказать о значении Дня Семьи, Любви и Верности, объяснить, почему так делать не стоит. Если с первого раза не получится, повторить еще раз. Рано или поздно ребенок поймет, что празднование 14 февраля эквивалентно празднованию православного Рождества. Это невозможно. У нас есть свои праздники, и мы должны уделять им особое внимание», — пояснил депутат в интервью для интернет-издания «Подмосковье сегодня».