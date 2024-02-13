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Депутат Госдумы предлагает запретить валентинки в школах

13 февраля 2024, 05:30
Учителям в наших школах следует следить за тем, чтобы дети не передавали друг другу открытки ко Дню Святого Валентина 14 февраля. Такую идею высказал Сергей Колунов, депутат Государственной Думы РФ.

По его мнению, преподаватели являются наставниками и формируют ценности у детей, поэтому они должны контролировать, чтобы у них прививались правильные и традиционные ценности.

«Если видят, что ребята раздают открытки в школе, нужно собрать класс, рассказать о значении Дня Семьи, Любви и Верности, объяснить, почему так делать не стоит. Если с первого раза не получится, повторить еще раз. Рано или поздно ребенок поймет, что празднование 14 февраля эквивалентно празднованию православного Рождества. Это невозможно. У нас есть свои праздники, и мы должны уделять им особое внимание», — пояснил депутат в интервью для интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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