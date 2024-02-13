Биолог Баранова: новый вирус из Аляски может появиться в России

Известно, что случаи заболевания Alaskapox были зарегистрированы в 2020 году в районе Фейрбанкса на Аляске. Один человек, которому укусила зараженная кошка, также подхватил этот вирус и погиб в Анкоридже. Считается, что кошка заразилась от грызунов или через укусы, либо через контакт с мышиными фекалиями, попавшими в пищу. Однако эти предположения пока не подтверждены. Также стоит отметить, что причиной смерти может являться рак, с которым сталкивалась жертва, и его осложнения, а не сам Alaskapox.