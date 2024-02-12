Тюменская область опытом перевода госуслуг в онлайн-формат на выставке ВДНХ

На сегодня в Тюменской области все массовые социально-значимые услуги оказываются в электронном виде, а уровень удовлетворенности качеством предоставления МСЗУ вырос до 4,42 баллов. Цифровыми сервисами пользуются уже выше 80% жителей региона.



В Тюменской области большинство услуг уже переведены в электронный формат. Это значительно экономит время жителям региона, особенно из сельской местности, ведь им теперь не надо ездить за справками в районный центр или город. В числе социально значимых услуг, предоставляемых онлайн, у регионе есть и уникальные. К примеру, личный кабинет охотника, благодаря которому уже 94% заявлений на добычу охотресурсов подается дистанционно, а практически все разрешения на добычу распределяются автоматически.