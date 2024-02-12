Тюменская область опытом перевода госуслуг в онлайн-формат на выставке ВДНХ

Posted 12 февраля, 11:53
Published 12 февраля, 11:53
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
На сегодня в Тюменской области все массовые социально-значимые услуги оказываются в электронном виде, а уровень удовлетворенности качеством предоставления МСЗУ вырос до 4,42 баллов. Цифровыми сервисами пользуются уже выше 80% жителей региона.
В Тюменской области большинство услуг уже переведены в электронный формат. Это значительно экономит время жителям региона, особенно из сельской местности, ведь им теперь не надо ездить за справками в районный центр или город. В числе социально значимых услуг, предоставляемых онлайн, у регионе есть и уникальные. К примеру, личный кабинет охотника, благодаря которому уже 94% заявлений на добычу охотресурсов подается дистанционно, а практически все разрешения на добычу распределяются автоматически.
«За последние годы в Тюменской области кардинально изменился механизм и формат получения государственных услуг гражданами. Таким образом, общее количество запросов, отправленных в электронном виде, выросло почти до миллиона в 2023 году. Это почти на 400 миллионов запросов больше, чем годом ранее», — пояснил директор депцифры ТО Станислав Логинов.
Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере является приоритетом национального проекта «Цифровая экономика».
Получить услугу в электронном виде возможно только при наличии подтвержденной учетной записи. Узнать подробнее о регистрации на портале и подтверждении учетной записи можно по этой ссылке.