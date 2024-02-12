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Posted 12 февраля, 11:53

Published 12 февраля, 11:53

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Тюменская область опытом перевода госуслуг в онлайн-формат на выставке ВДНХ

Тюменская область опытом перевода госуслуг в онлайн-формат на выставке ВДНХ

12 февраля 2024, 11:53
Фото: 1MI
11 февраля на международной выставке-форуме «Россия» обсудили развитие электронного механизма получения государственных и муниципальных услуг. Своими достижениями в этом направления также поделилась Тюменская область, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На сегодня в Тюменской области все массовые социально-значимые услуги оказываются в электронном виде, а уровень удовлетворенности качеством предоставления МСЗУ вырос до 4,42 баллов. Цифровыми сервисами пользуются уже выше 80% жителей региона.

В Тюменской области большинство услуг уже переведены в электронный формат. Это значительно экономит время жителям региона, особенно из сельской местности, ведь им теперь не надо ездить за справками в районный центр или город. В числе социально значимых услуг, предоставляемых онлайн, у регионе есть и уникальные. К примеру, личный кабинет охотника, благодаря которому уже 94% заявлений на добычу охотресурсов подается дистанционно, а практически все разрешения на добычу распределяются автоматически.

«За последние годы в Тюменской области кардинально изменился механизм и формат получения государственных услуг гражданами. Таким образом, общее количество запросов, отправленных в электронном виде, выросло почти до миллиона в 2023 году. Это почти на 400 миллионов запросов больше, чем годом ранее», — пояснил директор депцифры ТО Станислав Логинов.

Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере является приоритетом национального проекта «Цифровая экономика».

Получить услугу в электронном виде возможно только при наличии подтвержденной учетной записи. Узнать подробнее о регистрации на портале и подтверждении учетной записи можно по этой ссылке.

В Тюменской области обновили стратегию цифровой трансформации
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