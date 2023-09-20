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Posted 20 сентября, 10:52

Published 20 сентября, 10:52

Modified Сегодня, 15:53

Updated Сегодня, 15:53

Тюменцам рассказали, какие массовые социально значимые услуги им доступны онлайн

Тюменцам рассказали, какие массовые социально значимые услуги им доступны онлайн

20 сентября 2023, 10:52
Фото: 1MI
Для удобства жителей Тюменской области все массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги переводятся в электронный формат. О некоторых из них подробно рассказали в региональном департаменте имущественных отношений.

Массовыми социально значимыми услугами считаются те сервисы, по которым за год направляется свыше 100 тыс. заявлений для федеральных услуг и более 40 тыс. заявлений в год для региональных и муниципальных услуг.

В сфере земельно-имущественных отношений в электронный вид переведено 12 массовых социально значимых услуг, оказываемых департаментом имущественных отношений Тюменской области:

1. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности.

2. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута.

3. Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

4. Предварительное согласование предоставления земельного участка.

5. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно.

6. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов.

7. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

8. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность на который не разграничена, на торгах.

9. Отнесение земель или земельных участков к определенной категории или перевод земель или земельных участков из одной категории в другую.

10. Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре имущества субъекта Российской Федерации, об объектах учета из реестра муниципального имущества.

11. Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда).

12. Бесплатное предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей.

Получение услуг в электронном виде возможно только при наличии подтвержденной учетной записи федерального портала.

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