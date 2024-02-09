Диетолог Нурия Дианова назвала оптимальное время приема пищи

Posted 9 февраля, 05:54
Published 9 февраля, 05:54
Modified 9 февраля, 05:57
Updated 9 февраля, 05:57
Она также объясняет, что важно есть завтрак в первый час после пробуждения, чтобы активировать обменные процессы и нормализовать уровень глюкозы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По словам специалиста, не обязательно придерживаться строгого графика приема пищи — можно поесть за несколько часов до сна, даже если человек ложится спать в полночь.
Для людей, страдающих сахарным диабетом, рекомендуется употреблять пищу в небольших порциях четыре-пять раз в день с интервалом около четырех часов.