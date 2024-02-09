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Posted 9 февраля, 05:54

Published 9 февраля, 05:54

Modified 9 февраля, 05:57

Updated 9 февраля, 05:57

Диетолог Нурия Дианова назвала оптимальное время приема пищи

9 февраля 2024, 05:54
Биологические ритмы и оптимальное время приема пищи зависят от образа жизни каждого человека. Врач-диетолог Нурия Дианова утверждает, что правильное соблюдение интервалов между завтраком, обедом и ужином значительно снижает риск развития сахарного диабета.

Она также объясняет, что важно есть завтрак в первый час после пробуждения, чтобы активировать обменные процессы и нормализовать уровень глюкозы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, не обязательно придерживаться строгого графика приема пищи — можно поесть за несколько часов до сна, даже если человек ложится спать в полночь.

Для людей, страдающих сахарным диабетом, рекомендуется употреблять пищу в небольших порциях четыре-пять раз в день с интервалом около четырех часов.

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