Житель Тюменской области несколько лет насиловал опекаемого мальчика

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Исетский районный суд рассматривает уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя. Его обвиняют в изнасиловании опекаемого мальчика.
«Как следует из предъявленного обвинения, насильственные действия подсудимый совершал в отношении 15-летнего мальчика на протяжении нескольких лет. После совершеннолетия потерпевший, опасаясь за судьбу оставшихся в семье опекаемых мальчиков, решил все рассказать полиции», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
На данный момент мужчина находится под стражей, свою вину он отрицает. Тюменцу грозят до 15 лет лишения свободы, рассмотрение дела продолжается.
Ранее «Наш город» сообщал, что житель Тюменской области надругался над девочкой. О том, что его жертве нет четырнадцати лет, он знал.