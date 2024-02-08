Опыт РФ по сокращению потребления табака вызвал интерес у мирового сообщества

«Действующая в нашей стране система регулирования в табачной отрасли уже считается одной из самых современных и жестких в мире, дальнейшие ограничения вряд ли имеют смысл. Это очевидно на примере стран, где жесткими мерами ограничили долю курильщиков, что привело к взрывному росту нелегального рынка (92% потребления табака в этой Панаме). Учитывая то, что табачная отрасль в России пополняет федеральный бюджет более чем на 700 млрд рублей только за счет акцизов, очевидно, что вместо новых ограничений нужно обеспечить фактическую реализацию уже принятых норм.