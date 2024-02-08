Метро-2: где находятся секретные станции

Первые сведения о том, что под Москвой есть секретные ветки метро, появились в 80 — 90-х годах прошлого столетия. Один из писателей даже придумал этому объекту название — «Метро-2». По его рассказам, об этом объекте он узнавал во время бесед с пациентами поликлиники Министерства обороны, когда там работал врачом, пишет newia.ru.