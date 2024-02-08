Метро-2: где находятся секретные станции

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Первые сведения о том, что под Москвой есть секретные ветки метро, появились в 80 — 90-х годах прошлого столетия. Один из писателей даже придумал этому объекту название — «Метро-2». По его рассказам, об этом объекте он узнавал во время бесед с пациентами поликлиники Министерства обороны, когда там работал врачом, пишет newia.ru.
Официально власти никогда не подтверждали наличие этого объекта. Впрочем, ряд чиновников косвенно признавали эти сведения достоверными. В частности, бывший префект Центрального округа Москвы Александр Музыкантский отмечал, что есть подземные тоннели, ведущие от Кремля до секретных командных пунктов.
Некий Ханан Абрамсон, назвавшийся горным инженером, утверждал, что он даже участвовал в строительстве секретного столичного метро. Однако, по его словам, это не отдельное метро, а отдельные линии, которые связывают ключевые правительственные объекты.
Но четкого ответа на этот вопрос до сих пор нет. Возможно, должно пройти еще много времени, когда будет принято решение о том, какие сведения будут рассекречены и в какой форме.