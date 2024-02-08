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Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:18

Updated Сегодня, 17:18

Метро-2: где находятся секретные станции

Метро-2: где находятся секретные станции

8 февраля 2024, 17:18
Фото: 1MI
Некоторое время назад часто писали о существовании секретного метро в Москве. По некоторым данным, оно было построено для обслуживания правительства. Интерес к этой теме также проявляла разведка США. Но вопрос так и остался открытым.
Сюжет
Москва

Первые сведения о том, что под Москвой есть секретные ветки метро, появились в 80 — 90-х годах прошлого столетия. Один из писателей даже придумал этому объекту название — «Метро-2». По его рассказам, об этом объекте он узнавал во время бесед с пациентами поликлиники Министерства обороны, когда там работал врачом, пишет newia.ru.

Официально власти никогда не подтверждали наличие этого объекта. Впрочем, ряд чиновников косвенно признавали эти сведения достоверными. В частности, бывший префект Центрального округа Москвы Александр Музыкантский отмечал, что есть подземные тоннели, ведущие от Кремля до секретных командных пунктов.

Некий Ханан Абрамсон, назвавшийся горным инженером, утверждал, что он даже участвовал в строительстве секретного столичного метро. Однако, по его словам, это не отдельное метро, а отдельные линии, которые связывают ключевые правительственные объекты.

Но четкого ответа на этот вопрос до сих пор нет. Возможно, должно пройти еще много времени, когда будет принято решение о том, какие сведения будут рассекречены и в какой форме.

#Общество#Москва#Метро#Все материалы авторов
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