Эксперт объяснил, почему сдача жилья в аренду не приносит дохода

«Зимой это не так заметно, но как только наступает весна, все начинается по стандартной схеме. Так уже происходит последние годы. Множество пенсионеров уезжает на дачи, чтобы сдавать свои квартиры в аренду и немного поддерживать семейный бюджет. Я думаю, что в такой ситуации нельзя говорить о выгодности, потому что это не инвестиционная операция, а просто способ скрепить концы с концами», — добавил Самойлов.