Эксперт объяснил, почему сдача жилья в аренду не приносит дохода

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
В интервью RuNews24.ru он пояснил, что в настоящее время нельзя ожидать выгоды от сдачи квартиры в аренду, так как расходы на ее содержание постоянно увеличиваются. Ремонтные работы, растущие затраты на обслуживание и коммунальные услуги — все это затрудняет положение арендодателя.
«Если мы исходим из факта, что некогда была модной идея приобрести квартиру для последующей сдачи и получения дохода, то сейчас это абсолютно неоправданно. Гораздо проще положить деньги на депозиты с учетом высоких процентных ставок», — советует Самойлов.
Эксперт по недвижимости отметил, что многие сдают квартиры только потому, что это единственный способ выжить и заработать какие-то деньги. Особенно это актуально для пенсионеров.
«Зимой это не так заметно, но как только наступает весна, все начинается по стандартной схеме. Так уже происходит последние годы. Множество пенсионеров уезжает на дачи, чтобы сдавать свои квартиры в аренду и немного поддерживать семейный бюджет. Я думаю, что в такой ситуации нельзя говорить о выгодности, потому что это не инвестиционная операция, а просто способ скрепить концы с концами», — добавил Самойлов.