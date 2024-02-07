Скандальной тюменской стримерше не разрешают видеться с родственниками

Алисе Гулиевой, также известной, как стримеша «Жади» продлили срок заключения в СИЗО до 10 апреля. Защитник женщины, обвиняемой за истязание детей, продолжает бороться за перевод подсудимой под домашний арест. К тому же в изоляторе Гулиевой не позволяют видеться и даже созваниваться с близкими.