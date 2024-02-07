Скандальной тюменской стримерше не разрешают видеться с родственниками.

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
В Центральном районном суде прошло заседание по продлению меры пресечения для стримерши Алисы Гулиевой. Как рассказал «Нашему городу» собственный источник, знакомый с ситуацией, следователь по особо важным делам просила продлить арест еще на два месяца, несмотря на то, что все следственные мероприятия уже проведены.
Защитник женщины указывал на принцип гуманизма, он отметил, что Гулиева — это женщина, у которой есть 2 малолетних детей, а потому лишь на основании тяжести преступления держать ее в заключении неразумно.
«Но суд доводы не принял и продлил срок стражи до 10 апреля. Хотя, по данной категории преступления, если человек ранее не судим, то обычно такого не бывает. Мы полагаем, что арест продлевают из-за того, что Бастрыкин взял дело на личный контроль. Но адвокат будет обжаловать это решение. К тому же поднимем вопрос, касающийся того, что Алисе запрещают звонить родственникам и видеться с ними, не объясняя причин», — говорит инсайдер.
Он отмечает, что за все время заключение обвиняемой, к ней ни разу не пускали родных и близких и даже не позволяли с ними связываться.
Напомним, что и ранее сторона защиты планировала добиться для Гулиевой освобождения под домашний арест, аргументируя это тем, что стримерша ранее не судима, у ее ухудшилось состояние здоровья и президент РФ Владимир Путин допустил освобождение женщин с несовершеннолетними детьми.
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