Поймали момент: тюменцы вышли лепить снеговиков. ФОТО

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Updated Сегодня, 04:43
Старательные тюменцы поделились результатами своих трудов с «Нашим городом». На создание снеговиков сил и подручных материалов они не пожалели.
Нетрудно догадаться, что перед нами предстала снежная баба. Юный тюменец, спрятавшийся за своей работой, сделал ей руки-ветки, глазки и накрасил губы.
А здесь горожане слепили настоящую снежную царевну. Ей нарисовали яркое платье и сделали бумажную корону.
Не жалеют тюменцы и своих вещей. Этому пузатому снеговику горожане подарили шляпу, а большой нос придает ему некой солидности.
А здесь тюменцы решили выделиться и слепить снежную белку. Ей сделали ушки, реснички и улыбку, не забыли горожане и о пуговках.
А эта юная тюменка сделала фото на память со своей работой. Ей удалось слепить снеговика своего роста. Она также не забыла сделать ему глазки с ресничками.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени из-за аномального потепления пошел дождь. В городе установилась плюсовая температура.