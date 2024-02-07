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Published Сегодня, 04:41

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Тюменцы налепили десятки снеговиков

Поймали момент: тюменцы вышли лепить снеговиков. ФОТО

7 февраля 2024, 04:41
Фото: 1MI

Тюменцы налепили десятки снеговиков

Минувшим вечером в Тюмени резко потеплело. Горожане поспешили воспользоваться плюсовой температурой, поэтому сейчас во дворах стоят десятки снеговиков.

Старательные тюменцы поделились результатами своих трудов с «Нашим городом». На создание снеговиков сил и подручных материалов они не пожалели.

Нетрудно догадаться, что перед нами предстала снежная баба. Юный тюменец, спрятавшийся за своей работой, сделал ей руки-ветки, глазки и накрасил губы.

Фото: nashgorod.ru

А здесь горожане слепили настоящую снежную царевну. Ей нарисовали яркое платье и сделали бумажную корону.

Фото: nashgorod.ru

Не жалеют тюменцы и своих вещей. Этому пузатому снеговику горожане подарили шляпу, а большой нос придает ему некой солидности.

Фото: nashgorod.ru

А здесь тюменцы решили выделиться и слепить снежную белку. Ей сделали ушки, реснички и улыбку, не забыли горожане и о пуговках.

Фото: nashgorod.ru

А эта юная тюменка сделала фото на память со своей работой. Ей удалось слепить снеговика своего роста. Она также не забыла сделать ему глазки с ресничками.

Фото: nashgorod.ru

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени из-за аномального потепления пошел дождь. В городе установилась плюсовая температура.

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