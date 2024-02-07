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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Отоларинголог рассказал, столько часов безопасно находиться в наушниках за день

7 февраля 2024, 13:56
Заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев посоветовал не пользоваться наушниками более трех-пяти часов в день, при этом не настраивать высокие частоты.

Как сообщает NEWS.ru, эксперт предупреждает, что длительное нахождение в наушниках способно привести к запуску воспалительного процесса или к образованию пролежня.

Собеседник издания указывает, что классическая музыка, как более комплексная, содержащая много различных компонентов, помогает развивать слух по максимуму и запускать мозговой процесс. Мусаев призывает дома использовать колонки вместо наушников, чтобы сберечь слуховой аппарат.

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