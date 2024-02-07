Отоларинголог рассказал, столько часов безопасно находиться в наушниках за день

Заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев посоветовал не пользоваться наушниками более трех-пяти часов в день, при этом не настраивать высокие частоты.