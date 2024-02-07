Отоларинголог рассказал, столько часов безопасно находиться в наушниках за день

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Как сообщает NEWS.ru, эксперт предупреждает, что длительное нахождение в наушниках способно привести к запуску воспалительного процесса или к образованию пролежня.
Собеседник издания указывает, что классическая музыка, как более комплексная, содержащая много различных компонентов, помогает развивать слух по максимуму и запускать мозговой процесс. Мусаев призывает дома использовать колонки вместо наушников, чтобы сберечь слуховой аппарат.