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Новикомбанк обнародовал бухгалтерскую отчетность по итогам 2023 года

Новикомбанк обнародовал бухгалтерскую отчетность по итогам 2023 года

7 февраля 2024, 08:10
Фото: Новикомбанк
Новикомбанк опубликовал бухгалтерскую отчетность по итогам 2023 года. На 1 января 2024 года активы банка достигли отметки в 916,6 миллиарда рублей, что на 13,3% больше, чем годом ранее.

Кредитный портфель банка увеличился на 8% и составил 816 миллиардов рублей. Прибыль опорного банка «Ростеха» за 2023 год составила 16,8 миллиарда рублей, пишут newsnn.ru.

Чистый процентный доход за год увеличился на 16,5%, достигнув 35,5 миллиарда рублей. Объем собственных средств вырос на 12,7% — с 82,6 миллиарда рублей до 93,1 миллиарда рублей. Основную часть ресурсной базы Новикомбанка составляют средства клиентов. Объем остатков на счетах за 2023 год увеличился на 12,8%, достигнув 826,5 миллиарда рублей.

Достижение таких результатов стало возможным благодаря устойчивому к внешним вызовам бизнес-портфелю, стабильности и диверсификации ресурсной базы, эффективному управлению ликвидностью и высокому уровню достаточности капитала. В 2023 году Новикомбанк оказал финансовую поддержку высокотехнологичным предприятиям. Была также реализована первая сделка с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) для организаций оборонно-промышленного комплекса и госкорпорации «Ростех».

Благоприятные результаты позволили банку выплатить дивиденды в размере 4,9 миллиарда рублей акционерам в 2023 году. НРА присвоило Новикомбанку рейтинг AA|ru|, а АКРА повысило его до АА-(RU).

Елена Георгиева, председатель правления Новикомбанка и куратор Воронежского отделения СоюзМаш России, отметила, что Новикомбанк стабильно достигает положительных результатов, ориентируясь на интересы клиентов, которые являются опорой российской экономики. Банк предоставляет выгодные условия финансирования для решения задач в приоритетных отраслях. При участии банка с использованием ключевых механизмов государственной поддержки ведется стратегически важная работа по достижению технологического суверенитета России. Кроме того, Новикомбанк активно развивает портфель социально ориентированных розничных продуктов, что является важной составляющей поддержки кадрового потенциала российской промышленности.

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