Новикомбанк обнародовал бухгалтерскую отчетность по итогам 2023 года

Елена Георгиева, председатель правления Новикомбанка и куратор Воронежского отделения СоюзМаш России, отметила, что Новикомбанк стабильно достигает положительных результатов, ориентируясь на интересы клиентов, которые являются опорой российской экономики. Банк предоставляет выгодные условия финансирования для решения задач в приоритетных отраслях. При участии банка с использованием ключевых механизмов государственной поддержки ведется стратегически важная работа по достижению технологического суверенитета России. Кроме того, Новикомбанк активно развивает портфель социально ориентированных розничных продуктов, что является важной составляющей поддержки кадрового потенциала российской промышленности.