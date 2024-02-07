Белоусов: Частота использования сервисов МСП. РФ одним пользователем выросла на 30%

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что основой адресного подбора мер является цифровой профиль, данные которого уже использовались более 150 тысяч раз для получения услуг и мер поддержки через цифровую платформу. Более 14 тысяч предпринимателей воспользовались функционалом профиля. Он также отметил, что все IT-продукты платформы постоянно улучшаются с помощью обратной связи от бизнеса, включая результаты ежегодного тестирования сервисов с участием пользователей.