Белоусов: Частота использования сервисов МСП. РФ одним пользователем выросла на 30%

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
В прошлом году предприниматели интересовались продуктами платформы более 2,9 миллиона раз, а частота использования сервисов одним пользователем выросла на 30%. Такие данные были представлены первым заместителем председателя правительства Андреем Белоусовым.
Белоусов отметил, что платформа МСП.РФ стала востребованным инструментом взаимодействия между малым и средним бизнесом и государством, включая получение мер поддержки. На платформе уже зарегистрировано более 670 тысяч человек, передает ria.ru.
Одним из важных достижений платформы является переход от заявительного порядка к проактивному адресному подбору мер поддержки и услуг. Это означает, что платформа сама подбирает самые подходящие меры поддержки для предпринимателей и указывает на проблемы, которые могут помешать их получению.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что основой адресного подбора мер является цифровой профиль, данные которого уже использовались более 150 тысяч раз для получения услуг и мер поддержки через цифровую платформу. Более 14 тысяч предпринимателей воспользовались функционалом профиля. Он также отметил, что все IT-продукты платформы постоянно улучшаются с помощью обратной связи от бизнеса, включая результаты ежегодного тестирования сервисов с участием пользователей.
Отмечается, что в 2023 году число самозанятых пользователей МСП.РФ увеличилось в два раза, а число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выросло более чем на 70%. Предприниматели, занимающиеся торговлей, продолжают проявлять наибольший интерес к цифровой платформе. Бизнес из обрабатывающих производств занял второе место, число его представителей на МСП.РФ увеличилось в 1,7 раза.
Также за прошлый год количество пользователей платформы из сфер строительства, транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса, общепита, сельского хозяйства и медицины увеличилось вдвое.
Бизнесу из всех 89 регионов доступно более тысячи региональных мер поддержки и более 30 сервисов на платформе МСП.РФ.