Антитабачная политика РФ получила международную оценку

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
По словам главы российской делегации, заместителя министра здравоохранения РФ Олега Салагая, наша страна внедрила отраслевое регулирование и ряд норм в отношении электронных сигарет. В планах — пересмотр налогообложения отрасли и состава продукции. Такие меры позволят сократить количество курильщиков в России, считает он. Об этом пишет iz.ru.
«Необходимо стремиться к тому, чтобы полностью избавиться от вредного воздействия табака в России. Но количество курильщиков за последние несколько лет в стране остается неизменным — это почти 30 миллионов человек. Это значит, что действующий сейчас ограничительный подход не работает. И в случае продолжения внедрения ограничений эти заядлые курильщики перейдут к потреблению нелегальных продуктов», — заявил доктор экономических наук, директор института экономики, управления и права МГПУ Руслан Абрамов.
Концепция государственной политики противодействия потреблению табака была разработана Минздравом на основе статей РКБТ ВОЗ и принята в 2019 году. Эксперты считают, что для достижения зафиксированных в ней положений нужна совместная работа органов власти разного ранга.
«Антитабачная концепция Минздрава, принятая несколько лет назад, по сути, уже сделала свое дело. К настоящему времени, учитывая размер отраслевых налоговых поступлений, изменившийся регуляторный ландшафт и прочие факторы, важно включить максимальное число органов власти в перечень регуляторов, согласующих ее обновленную редакцию, чтобы учесть интересы государства, отразить фактические изменения в законодательстве, а также учесть интересы 30 миллионов совершеннолетних курильщиков в нашей стране», — уверен Вячеслав Данилов, исполнительный директор Центра политического анализа.
Сейчас табачная отрасль пополняет бюджет с учетом всех налогов и сборов почти на 1 трлн рублей, рассказал Абрамов.
«Очевидно, что при реализации антитабачного регулирования необходимо учитывать все многообразие интересов и потребностей государства и совершеннолетних курильщиков. Нужна совместная работа максимально возможного количества ФОИВов для искоренения предпосылок функционирования нелегального рынка, исключить доступ несовершеннолетних к табачной и никотинсодержащей продукции и работать с совершеннолетними курильщиками, учитывая инновационный потенциал табачной отрасли и существующие научные данные в этом направлении», — подчеркнул эксперт.
По завершении Конференции сторон состоится III сессия Совещания сторон Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями.