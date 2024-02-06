Тюменцам рассказали, как можно получить и потратить маткапитал в 2024 году

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Начиная с 2020 года маткапитал начали выплачивать и на первенцев, а в 2024 году сумма выплат была увеличена. За первого ребенка выплачивают 631 тысячу рублей, за второго — 834 тысячи. Если семья уже получила выплату на первенца — 203 тысячи. Newia.ru рассказывает, как получить маткапитал и на что его можно направить.
С 2020 года сертификат предоставляется в беззаявительном порядке, уведомление придет на Госуслуги вместе с документом.
Из-за недостаточной информационной базы о рождении детей маткапитал может не прикрепиться автоматически. Для этого нужно подать заявление на Госуслугах и ответ придет в течение 15 дней. Документ можно получить как в электронном, так и в бумажном виде.
Маткапитал можно направить на оплату детского сада, колледжа, вуза и магистратуры. При наличии старших детей нужно дождаться, когда младшему, на которого предоставляется маткапитал, исполнится три года. Единственное исключение — детский сад, на оплату которого маткапитал можно направить сразу.
За счет маткапитала можно оплатить учебу как одному, так и нескольким детям одновременно. Главное, чтобы старшему ребенку было не больше 25 лет.
Если в семье есть ребенок не старше трех лет, то за счет маткапитала можно получать ежемесячные выплаты. Такая возможность появляется в том случае, если доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов на человека. Этой возможностью можно воспользоваться сразу после рождения ребенка и до его трехлетия.
С 2024 года начало действовать новое правило: если ребенок родился в 2024 году, а заявление было написано в течение 6 месяцев со дня его рождения, то деньги поступят с учетом невыплаченного периода. Если после — то с месяца, в котором было подано заявление.
За счет сертификата можно купить жилье, но придется подождать трехлетия ребенка. На ипотеку это правило не распространяется, маткапитал сразу пойдет в первоначальный взнос.
Ремонт не считается улучшением жилищных условий. Под это понятие подходит только капитальное расширение жилплощади, то есть увеличение квадратных метров.
Маткапитал можно направить на покупку недвижимости, комнаты или части жилья, строительство, компенсацию затрат на строительство, погашение ипотеки или первоначальный взнос.
С 2024 года появилась возможность направления маткапитала на реконструкцию дома блокированной застройки, за счет чего также можно увеличить площадь дома и улучшить жилищные условия.
При желании направить маткапитал на погашение ипотеки, нужно обратиться в банк, в котором открыт кредитный договор. При одобрении средства переведутся в банк в течение 5 дней.
Средства маткапитала также можно направить на накопительную часть пенсии мамы, а с 2024 года этой возможностью могут воспользоваться и отцы. Однако в этом случае речь идет только об отцах-одиночках.
В 2022 были внесены поправки, благодаря которым появилась возможность передумать и отозвать маткапитал со своего пенсионного счета.
Вовсе не обязательно тратить маткапитал на что-то одно: можно написать заявления и разделись выплату на части. Например, потратить часть на ипотеку, часть на накопительную пенсию и еще часть на образование.
Помимо этого, можно не тратить маткапитал в принципе, так как он не имеет срока годности. Также его можно направить на покупки жилья у близких родственников — законом не запрещено.
Также нужно знать, что закон предусматривает только целевое направление маткапитала, поэтому обналичивать его запрещено.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области выплаты к юбилею брака получили более 7.3 тысячи пар. Общая сумма выплат составила 70 миллионов рублей.