Тюменцам рассказали, как можно получить и потратить маткапитал в 2024 году

Если в семье есть ребенок не старше трех лет, то за счет маткапитала можно получать ежемесячные выплаты. Такая возможность появляется в том случае, если доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов на человека. Этой возможностью можно воспользоваться сразу после рождения ребенка и до его трехлетия.