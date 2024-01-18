Тюменка лишилась прав на четверых детей за пьянство на пособия и друзей-маргиналов

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Об этом «Нашему городу» рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. С иском о лишении Татьяны Т. родительских прав обратился местный орган опеки и попечительства.
Это решение поддержал старший сын женщины, заявив, что его мама часто употребляет спиртные напитки и плохо о них заботится, а сам он хочет жить у бабушки.
Также в ходе судебного заседания было установлено, что многодетная мама ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.
«Татьяна Т. злоупотребляет спиртными напитками, состоит на учёте у врача-нарколога. Получая деньги в виде соцвыплат, предназначенных детям, общая сумма которых составляет в среднем 86 тыс. руб., тратит их на свои нужды, в том числе, на алкоголь. Она неоднократно проходила лечение от алкогольной зависимости, однако периоды ремиссии продолжались от нескольких недель до оного дня. Женщина ведёт аморальный образ жизни, у неё в доме собираются асоциальные мужчины и женщины», — отмечено в релизе ведомства.
Ответчица признала, что имеет пристрастие к алкоголю, тем не менее с иском она не согласилась.
«Казанский районный суд, учтя все обстоятельства дела, лишил Татьяну Т. родительских прав в отношении четверых несовершеннолетних детей и взыскал с неё алименты на их содержание», — пояснили в пресс-службе судов.
В настоящее время трое старших детей, отец которых умер, суд определил жить к их родной бабушке. У самого младшего папа юридически отсутствует, поэтому он был передан на воспитание в приемную семью.