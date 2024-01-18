Тюменка лишилась прав на четверых детей за пьянство на пособия и друзей-маргиналов

Жительницу Казанского района лишили родительских прав на четверых ее детей. В суде было установлено, что женщина ежемесячно получала на ребят порядка 86 тыс. рублей, которые тратила на свои нужды и алкоголь и распивала его в компании маргиналов.

Об этом «Нашему городу» рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. С иском о лишении Татьяны Т. родительских прав обратился местный орган опеки и попечительства. Это решение поддержал старший сын женщины, заявив, что его мама часто употребляет спиртные напитки и плохо о них заботится, а сам он хочет жить у бабушки. Также в ходе судебного заседания было установлено, что многодетная мама ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. «Татьяна Т. злоупотребляет спиртными напитками, состоит на учёте у врача-нарколога. Получая деньги в виде соцвыплат, предназначенных детям, общая сумма которых составляет в среднем 86 тыс. руб., тратит их на свои нужды, в том числе, на алкоголь. Она неоднократно проходила лечение от алкогольной зависимости, однако периоды ремиссии продолжались от нескольких недель до оного дня. Женщина ведёт аморальный образ жизни, у неё в доме собираются асоциальные мужчины и женщины», — отмечено в релизе ведомства. Ответчица признала, что имеет пристрастие к алкоголю, тем не менее с иском она не согласилась. «Казанский районный суд, учтя все обстоятельства дела, лишил Татьяну Т. родительских прав в отношении четверых несовершеннолетних детей и взыскал с неё алименты на их содержание», — пояснили в пресс-службе судов. В настоящее время трое старших детей, отец которых умер, суд определил жить к их родной бабушке. У самого младшего папа юридически отсутствует, поэтому он был передан на воспитание в приемную семью. Суд лишил родительских прав мать четверых детей в Тюменской области Узнать подробнее Читайте также: Врачей нет? Тюменцы не могут попасть на прием к узким специалистам «Это актеры, а выигрыша нет»: тюменцы не верят в лотерейных миллиардеров Тюменские власти заменили импортное ПО, но столкнулись с трудностями