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Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Тюменцам назвали главные причины ранней деменции

Список обширен: тюменцам назвали главные причины ранней деменции

6 февраля 2024, 08:12
Фото: 1MI

Тюменцам назвали главные причины ранней деменции

Принято считать, что наследственность — главный фактор развития ранней деменции. Однако последние исследования показали, что факторов риска гораздо больше, чем кажется.

Несмотря на то, что факторов развития деменции много, большинство из них поддаются коррекции. Их перечислила диетолог Мария Ахлупкина в диалоге с телеканалом «Саратов 24».

Эксперт утверждает, что развитию ранней деменции способствуют генетическая предрасположенность, низкий уровень образования, социальная изоляция и низкий социально-экономический статус.

Также в список опасных факторов Ахлупкина внесла дефицит витамина D, депрессию, диабет, инсульт, нарушения слуха, болезни сердца, высокий уровень С-реактивного белка, ортостатическую гипотензию и слабость рукопожатия.

Большую часть из перечисленных рисков можно минимизировать улучшением образа жизни и заботой о своем физическом и психическом здоровье.

Ранее «Наш город» рассказал, какие продукты способствуют похудению. Диетолог Милена Калер предупредила, что злоупотреблять «суперпродуктами» не стоит.

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#Общество#Болезни#Тюменская область#Новости тюмени#Здоровье#Болезнь#Эксперт#Любовь Селезнева
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