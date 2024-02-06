Список обширен: тюменцам назвали главные причины ранней деменции

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:14
Несмотря на то, что факторов развития деменции много, большинство из них поддаются коррекции. Их перечислила диетолог Мария Ахлупкина в диалоге с телеканалом «Саратов 24».
Эксперт утверждает, что развитию ранней деменции способствуют генетическая предрасположенность, низкий уровень образования, социальная изоляция и низкий социально-экономический статус.
Также в список опасных факторов Ахлупкина внесла дефицит витамина D, депрессию, диабет, инсульт, нарушения слуха, болезни сердца, высокий уровень С-реактивного белка, ортостатическую гипотензию и слабость рукопожатия.
Большую часть из перечисленных рисков можно минимизировать улучшением образа жизни и заботой о своем физическом и психическом здоровье.
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