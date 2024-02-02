nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Врач рассказал, чем опасны средства для ухода за автомобилем

2 февраля 2024, 06:38
В Подмосковье на автосервисе было обнаружено средство для омывания стекол, в котором содержался большой объем метанола. Позже был найден целый цех по производству этой опасной жидкости в Тульской области. Искандар Хасанов, врач-терапевт и онколог, рассказал о вреде таких «омываек».

По словам Хасанова, любые средства для автомобиля, содержащие условно токсичные вещества, могут вызывать аллергический дерматит или химические ожоги. Однако помимо этих проблем, средства могут представлять серьезную угрозу для организма. Некоторые производители используют метиловый или изопропиловый спирты в своих средствах для омывания стекол, пары которых могут вызвать интоксикацию человека, проявляющуюся в виде головокружения, тошноты и головной боли, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кроме того, продолжил эксперт, средства для мытья кузова автомобиля, такие как мыло и пена, содержат поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые являются канцерогенами. Они наносят вред коже человека и могут отрицательно сказываться на репродуктивной системе мужчин.

Хасанов также предупредил о том, что при длительном и частом контакте с отработанным моторным маслом на кожу происходит накопление канцерогенных веществ, что значительно повышает риск развития онкологических заболеваний.

Подпишитесь
Много заболевших: тюменские школы закрывают на карантин на неделю
Сегодня, 06:09
«Месяц будет жестким»: тюменский астролог предсказала непростой февраль
Сегодня, 07:49
Тест «Отгадай героя»: какие мультфильмы смотрели тюменцы в СССР
Сегодня, 06:37
В доме купца Панкратьева в Тюмени появится винный бар
Сегодня, 04:36
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова жестко раскритиковала тюменцев
Сегодня, 05:01
Прослужил месяц: на СВО под Новый год погиб снайпер из Тюменской области
Сегодня, 04:29