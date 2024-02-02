Врач рассказал, чем опасны средства для ухода за автомобилем

По словам Хасанова, любые средства для автомобиля, содержащие условно токсичные вещества, могут вызывать аллергический дерматит или химические ожоги. Однако помимо этих проблем, средства могут представлять серьезную угрозу для организма. Некоторые производители используют метиловый или изопропиловый спирты в своих средствах для омывания стекол, пары которых могут вызвать интоксикацию человека, проявляющуюся в виде головокружения, тошноты и головной боли, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».