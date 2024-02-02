Врач рассказал, чем опасны средства для ухода за автомобилем

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:42
По словам Хасанова, любые средства для автомобиля, содержащие условно токсичные вещества, могут вызывать аллергический дерматит или химические ожоги. Однако помимо этих проблем, средства могут представлять серьезную угрозу для организма. Некоторые производители используют метиловый или изопропиловый спирты в своих средствах для омывания стекол, пары которых могут вызвать интоксикацию человека, проявляющуюся в виде головокружения, тошноты и головной боли, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Кроме того, продолжил эксперт, средства для мытья кузова автомобиля, такие как мыло и пена, содержат поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые являются канцерогенами. Они наносят вред коже человека и могут отрицательно сказываться на репродуктивной системе мужчин.
Хасанов также предупредил о том, что при длительном и частом контакте с отработанным моторным маслом на кожу происходит накопление канцерогенных веществ, что значительно повышает риск развития онкологических заболеваний.