Сервисы VPN: убить нельзя помиловать

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
С одной стороны, они фактически вне закона, поскольку с их помощью можно обходить блокировку запрещенных в РФ ресурсов. С другой, все ими пользуются, и даже в Кремле опровергают появившуюся информацию о полном запрете в марте этого года VPN-сервисов.
После того, как в 2020 году в России началась тихая (а порой и весьма громкая) борьба с отдельными VPN-сервисами, у некоторых читателей могло сложиться впечатление, что «виртуальные частные сети» — что-то полукриминальное, незаконное и из-за этого опасное для использования. Похожие смутные подозрения у населения, кстати, вызывает и криптовалюта, которая вовсе не запрещена в РФ, как многие привыкли думать. VPN же как технология изначально разрабатывался для обеспечения безопасной и конфиденциальной удаленной работы, и до сих пор многими частными компаниями, например, используется по первоначальному назначению. То есть для связи удаленно работающих сотрудников с головным офисом в защищенной внутренней сети без использования проводов.
Многочисленные же VPN-сервисы имеют похожее предназначение — защитить личную информацию пользователя в интернете. Предположим, вы едете в метро и подключаетесь на ноутбуке или в смартфоне к публичной Wi-Fi сети. Если вы представляете интерес для неких злоумышленников, они могут через это соединение перехватить вашу переписку и затем с ее помощью вас шантажировать. Именно для исключения такого развития событий и пользуются VPN-сервисами. Или, например, вы не хотите получать назойливую контекстную рекламу о новостройках, случайно в браузере нажав на баннер строящегося дома. То есть не хотите, чтобы ваши действия в интернете отслеживали компании, контролирующие поисковые системы. Или даже, предположим, вы хотите скачать с торрент-трекера новый иностранный фильм, который вы легально не сможете посмотреть из-за санкций. На такое как бы нарушение авторских прав иностранных производителей фильмов правоохранители в нынешней ситуации смотрят сквозь пальцы, а некоторые депутаты Госдумы даже предлагают полностью легализовать такие скачивания в качестве ответа на действия враждебных государств. В общем, на практике VPN-сервисы приносят немалую пользу, так почему же постоянно ходят слухи, что их вот-вот закроют?
Это связано с желанием власти обеспечить внутреннюю безопасность в государстве. Такая цель ставится властями всех государств, правда, методы используются разные. В России, как известно, строится модель суверенного интернета, подразумевающая возможность сохранения Рунета на базе исключительно находящихся в РФ серверов в случае попытки его отключения извне — со стороны недружественных государств, преимущественно западных. Это публично продекларированная цель. Но весьма вероятно, что она может читаться и задом наперед — отключение всех связей Рунета с внешней сетью в случае реальной угрозы дестабилизации внутренней обстановки в стране. Грубо говоря, в случае массовых беспорядков, «майдана», попытки проведения «цветной революции» и т. п. Именно в контексте этого сценария VPN-сервисы несут в себе серьезную угрозу, поскольку могут предоставлять доступ населению к не цензурируемой государством информации, правдивой, фейковой или манипулятивной — в данном случае неважно. Именно поэтому спецслужбы в РФ, начиная с 2020 года, и пытаются создать механизмы «отключения» VPN-сервисов.
И, надо заметить, им это удается, но не в массовом порядке, а по одному. И на практике эти одиночные сервисы перестают работать, а потом снова начинают. Эдакая борьба с ветряными мельницами. Возможно, технические специалисты спецслужб до сих пор не ставили своей задачей постоянное отключение этих сервисов, а просто нарабатывали практическую базу механизмов такой «глушилки» — для некоего дня Х, когда их придется применять в массовом порядке. Либо компании, которым эти сервисы принадлежат, перенастраивали свои программы, обходя блокировки. Либо и то, и другое одновременно.
Однако этот статус-кво, видимо, перестал устраивать власти РФ, и борьба с VPN-сервисами вышла на новый этап. Об этом говорит, с одной стороны, история с небезызвестной главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, которая на днях на встрече с учениками екатеринбургской школы подтвердила предположение, что к 1 марта ожидается ограничение работы крупнейших VPN-сервисов. Затем Мизулина начала «петлять», утверждая, что ее слова вырвали из контекста, что еще больше усилило подозрения насчет планов отключения VPN. История эта дошла даже до пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который заявил буквально следующее: «Я могу только сказать, что сейчас никаких решений на этот счет нет». В этой фразе обращает на себя слово «сейчас».
С другой стороны, вчера Роскомнадзор сделал заявление насчет VPN-сервисов, в котором также фигурирует дата 1 марта.
«В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам», — говорится в сообщении РКН.
Там напомнили, что с 1 марта 2024 года вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые популяризируют подобные средства.
Между тем, упомянутая дата в контексте возможной попытки блокировки VPN вполне понятна: в марте в России пройдут выборы президента РФ. Очевидно, что спецслужбы готовятся к разным сценариям, особенно в нынешних геополитических условиях. Поэтому легко предположить, что планы отключить VPN, а то и весь интернет (о подготовке к чему косвенно могут говорить перебои в Рунете 30 января), вполне могут существовать, а г-жа Мизулина просто проболталась, зная о них.
Нам же на бытовом уровне в этой ситуации следует воспользоваться известным правилом «Предупрежден — значит, вооружен». То есть к 1 марта подкачать с запасом фильмов и сериалов, игр и музыки, возможно, поставить себе на компьютеры и смартфоны не слишком раскрученные VPN-сервисы, и побольше. Ну и попкорна закупить с запасом.
Николай Ульянов.