Сервисы VPN: убить нельзя помиловать

Многочисленные же VPN-сервисы имеют похожее предназначение — защитить личную информацию пользователя в интернете. Предположим, вы едете в метро и подключаетесь на ноутбуке или в смартфоне к публичной Wi-Fi сети. Если вы представляете интерес для неких злоумышленников, они могут через это соединение перехватить вашу переписку и затем с ее помощью вас шантажировать. Именно для исключения такого развития событий и пользуются VPN-сервисами. Или, например, вы не хотите получать назойливую контекстную рекламу о новостройках, случайно в браузере нажав на баннер строящегося дома. То есть не хотите, чтобы ваши действия в интернете отслеживали компании, контролирующие поисковые системы. Или даже, предположим, вы хотите скачать с торрент-трекера новый иностранный фильм, который вы легально не сможете посмотреть из-за санкций. На такое как бы нарушение авторских прав иностранных производителей фильмов правоохранители в нынешней ситуации смотрят сквозь пальцы, а некоторые депутаты Госдумы даже предлагают полностью легализовать такие скачивания в качестве ответа на действия враждебных государств. В общем, на практике VPN-сервисы приносят немалую пользу, так почему же постоянно ходят слухи, что их вот-вот закроют?