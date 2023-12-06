Глава Лиги безопасного интернета Мизулина рассказал про угрозы тюменским школьникам

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
«Теперь страшные угрозы школам распространяются в Вологде и Тюмени. Всё это делают те же самые провокаторы с Украины, о которых я говорила не раз. Полиция всю информацию проверяет. Всё будет хорошо», — пояснила чиновница.
В своих соцсетях Екатерина Мизулина уже не раз публиковала подобные предупреждения. К примеру, 26 ноября, она написала, что в течение недели некая украинская террористическая группировка провела акции по запугиванию школьников, родителей и учителей в разных уголках России.
«Украинская террористическая группировка открыто хвастается результатами акции по запугиванию. Они не скрывают, что стоят за группами со страшными угрозами, массово появляющимися в телеграме, и планируют продолжать с целью посеять панику. Среди публикаций — и методички по совершению таких действий», — отметила директор ЛБИ.
О каких именно угрозах по отношению к тюменским школьникам идет речь, пока неизвестно. Редакции 72.RU удалась выяснить в местной полиции только то, что образовательные учреждения работают в штатном режиме, а если подобная информация поступает, то ее проверяют.
Напомним, в последние несколько дней тюменские школьники неоднократно пожаловались Екатерине Мизулиной на городские власти, которые не вводят актировки.