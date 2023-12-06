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Глава Лиги безопасного интернета Мизулина рассказал про угрозы тюменским школьникам

Глава Лиги безопасного интернета Мизулина рассказал про угрозы тюменским школьникам

6 декабря 2023, 14:10
Фото: Midjourney
Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что в социальных сетях неизвестные угрожают тюменским школьникам. Об этом она написала в своем телеграм-канале, отметив, что ранее такие сообщения распространялись в других городах страны.
Фото: телеграм-канал Екатерины Мизулиной
«Теперь страшные угрозы школам распространяются в Вологде и Тюмени. Всё это делают те же самые провокаторы с Украины, о которых я говорила не раз. Полиция всю информацию проверяет. Всё будет хорошо», — пояснила чиновница.

В своих соцсетях Екатерина Мизулина уже не раз публиковала подобные предупреждения. К примеру, 26 ноября, она написала, что в течение недели некая украинская террористическая группировка провела акции по запугиванию школьников, родителей и учителей в разных уголках России.

«Украинская террористическая группировка открыто хвастается результатами акции по запугиванию. Они не скрывают, что стоят за группами со страшными угрозами, массово появляющимися в телеграме, и планируют продолжать с целью посеять панику. Среди публикаций — и методички по совершению таких действий», — отметила директор ЛБИ.
Фото: телеграм-канал Екатерины Мизулиной

О каких именно угрозах по отношению к тюменским школьникам идет речь, пока неизвестно. Редакции 72.RU удалась выяснить в местной полиции только то, что образовательные учреждения работают в штатном режиме, а если подобная информация поступает, то ее проверяют.

Напомним, в последние несколько дней тюменские школьники неоднократно пожаловались Екатерине Мизулиной на городские власти, которые не вводят актировки.

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