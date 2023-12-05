Тюменские школьники пожаловались Екатерине Мизулиной на отсутствие актировок в морозы

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
К посту Мизулина прикрепила несколько скриншотов с обращениями ребят. Все они пишут, что в морозы и сильные ветра вынуждены ходить в школу, так как очные занятия не отменяют даже у младшеклассников.
«Ваши сообщения. Их уже больше 200. Пишут и из Республики Коми, Иркутской области, Тюмени», — написала Мизулина.
В сообщении из Тюмени говорится, что дети идут в школу по сугробам. А занятия для девятых классов отменяют только при -35С.
«Здравствуйте, Екатерина. Так же в Тюмени. Актировок нет, в школу рано утром пробираемся по сугробам и в ветер. Про младшие классы вообще непонятно. По моему маленького ребенка замуровать в кучу одежды намного легче чем подростка, но 9-11 классы сидят на дистанте из-за актировки только при -35 (в такую погоду по ощущениям уже -45)», — жалуется автор сообщения директору Лиги Безопасного Интернета.
Напомним, сильные морозы ожидаются в Тюмени уже в ближайшие дни. В четверг и пятницу температура воздуха, по прогнозу, может опуститься до экстремальных -38С.