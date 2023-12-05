Тюменские школьники пожаловались Екатерине Мизулиной на отсутствие актировок в морозы

«Здравствуйте, Екатерина. Так же в Тюмени. Актировок нет, в школу рано утром пробираемся по сугробам и в ветер. Про младшие классы вообще непонятно. По моему маленького ребенка замуровать в кучу одежды намного легче чем подростка, но 9-11 классы сидят на дистанте из-за актировки только при -35 (в такую погоду по ощущениям уже -45)», — жалуется автор сообщения директору Лиги Безопасного Интернета.