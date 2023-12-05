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Тюменские школьники жалуются Мизулиной на отсутствие актировок в морозы

Тюменские школьники пожаловались Екатерине Мизулиной на отсутствие актировок в морозы

5 декабря 2023, 12:35
Фото: 1MI

Тюменские школьники жалуются Мизулиной на отсутствие актировок в морозы

Школьники со всей Сибири завалили руководителя Лиги Безопасного Интернета Екатерину Мизулину жалобами на отсутствие актировок в морозы. Об этом она написала в своем телеграм-канале, отметив, что таких сообщений ей пришло более 200.
Фото: официальный сайт Екатерины Михайловны Мизулиной

К посту Мизулина прикрепила несколько скриншотов с обращениями ребят. Все они пишут, что в морозы и сильные ветра вынуждены ходить в школу, так как очные занятия не отменяют даже у младшеклассников.

«Ваши сообщения. Их уже больше 200. Пишут и из Республики Коми, Иркутской области, Тюмени», — написала Мизулина.

В сообщении из Тюмени говорится, что дети идут в школу по сугробам. А занятия для девятых классов отменяют только при -35С.

«Здравствуйте, Екатерина. Так же в Тюмени. Актировок нет, в школу рано утром пробираемся по сугробам и в ветер. Про младшие классы вообще непонятно. По моему маленького ребенка замуровать в кучу одежды намного легче чем подростка, но 9-11 классы сидят на дистанте из-за актировки только при -35 (в такую погоду по ощущениям уже -45)», — жалуется автор сообщения директору Лиги Безопасного Интернета.

Фото: телеграм-канал Екатерины Мизулиной

Напомним, сильные морозы ожидаются в Тюмени уже в ближайшие дни. В четверг и пятницу температура воздуха, по прогнозу, может опуститься до экстремальных -38С.

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#Общество#Ирина Швецова#Школьники#Погода#Погодные условия
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