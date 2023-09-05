Мизулина потребовала наказать убийц тюменского «енота»

По словам психологов, задатки живодерства формируются в юном возрасте — зачастую таким образом подростки (дети) вымещают свою злость и агрессию на родителей, одноклассников, братьев и т. д. Поэтому эксперты рекомендуют внимательнее относиться к поведению своих детей — доходчиво объяснять, что хорошо, а что плохо. При этом, наказывать смысла нет — это может только усугубить ситуацию.