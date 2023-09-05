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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Ролик с убийством зверька в Тюменской области вызвал возмущение любителей животных со всей страны.

Мизулина потребовала наказать убийц тюменского «енота»

5 сентября 2023, 13:07
Фото: 1MI
Ролик с убийством зверька в Тюменской области вызвал возмущение любителей животных со всей страны.
Тюменская область вновь вышла на полосы федеральных СМИ с шокирующими новостями. На этот раз причиной тому стал скандальный видеоролик с живодерами, убившими енотовидную собаку (еноты в дикой природе в России не водятся).
Сюжет
Живодер

Предыстория

В начале этой недели по тюменским пабликам разлетелось видео, демонстрирующее издевательства троих молодых людей над диким животным. Его называли енотом. Хотя на видео — енотовидная собака, которые широко водятся в Тюменской области.

Видео: nashgorod.ru

Горе-блогеры поймали зверька и отдали на растерзание своей собаке. Только вот пес не отреагировал на дикое животное, как того ожидали изверги — он просто убежал.

Потому молодые люди решили сами убить енотовидную собаку. И сделали это с особой жестокостью — забили до смерти чуркой.

Видео: nashgorod.ru

Весь процесс живодеры сняли на видео, после чего опубликовали в социальных сетях. Ролик вызвал массу хейта — в комментариях пользователи возмутились действиями живодеров и обрушили на них многочисленные оскорбления. В результате автор записи удалил ролик, но к тому моменту он уже привлек немало внимания.

Фото: тг-канал Екатерина Мизулина

Мизулина и полиция

Неравнодушные тюменцы обратились к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной с просьбой обратить внимание на вопиющий случай.

«Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Недавно произошло невообразимое происшествие. В Тюменской области изверги поймали зверька, уложили его в мешок и забили палкой», — написали тюменцы в социальных сетях общественницы.

По словам Мизулиной, обращение в МВД по Тюменской области уже направлено.

В полиции также в курсе произошедшего — правоохранители уже проводят проверку по видеозаписи, размещенной в социальных сетях.

«Сообщений в полицию по инциденту не поступало. Данная публикация была выявлена в ходе мониторинга сети Интернет. Проводится проверка. После установления всех обстоятельств будет принято решение в установленном законом порядке», — сообщили «Нашему Городу» в УМВД.
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Что говорят психологи

По мнению психологов, живодерами являются психически нездоровые люди. Зачастую у таких людей имеются психических отклонения — шизофрения, пограничные расстройства личности, социопатия и другие.

Эксперт Фонда Развития Информационной политики, кандидат юридических наук, преподаватель Восточно-Сибирского института МВД России, психолог Дмитрий Жмуров говорит, что убить животное только для того, чтобы лишить его жизни — все равно, что убить человека в себе. А причинение смерти живым существам может предшествовать другим деструктивным поступкам, например убийству человека и является как бы этапом развития злокачественной агрессии.

По словам психологов, задатки живодерства формируются в юном возрасте — зачастую таким образом подростки (дети) вымещают свою злость и агрессию на родителей, одноклассников, братьев и т. д. Поэтому эксперты рекомендуют внимательнее относиться к поведению своих детей — доходчиво объяснять, что хорошо, а что плохо. При этом, наказывать смысла нет — это может только усугубить ситуацию.

На вопрос, почему для издевательства люди выбирают животных, специалисты дают единый ответ — потому что именно они не могут дать сдачи. А поскольку живодерами, по большей части, являются люди трусливые, с комплексами и прочими проблемами, свою злость они вымещают именно на слабых.

Случаи живодерства в Тюменской области

В Тюменской области случаи живодерства — к сожалению, не редкость. В январе этого весь город потрясла история пса Оскара — его хозяин нанес несколько ударов топором по его голове, после чего запаковал в пакет и выбросил с мусорный бак у дома.

Умирающего Оскара обнаружили прохожие. Волонтеры доставили пса в ветеринарную клинику. Горожане призывали придать максимальной огласке данный инцидент для того, чтобы привлечь к ответственности изверга.

Хозяином пса оказался отец четверых детей — Александр Шабанов. На суде мужчина пояснил, что увечья животному он нанес потому, что пес его укусил. Суд приговорил живодера к году исправительных работ и удержанию 10% зарплаты.

В июле в тюменской деревне Нариманово неизвестные избили и закопали заживо собаку. Животное также спасли неравнодушные селяне. В августе этого года неизвестные выбросили умирающую собаку в мусорный бак. Истекающего кровью пса обнаружили прохожие и вызвали сотрудников полиции. Сейчас поисками извергов занимаются правоохранительные органы.

Также полиция ведет поиски тех, кто в Тобольске отрубил половину морды собаке. Инцидент произошел в августе этого года. Животное в настоящее время находится в ветеринарной клинике на лечении. Вполне вероятно, что до конца жизни пес не сможет есть самостоятельно.

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