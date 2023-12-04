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У тюменских школьников отменят занятия при -25

При какой погоде отменят занятия в школах в Тюмени

4 декабря 2023, 04:31
Фото: 1MI

У тюменских школьников отменят занятия при -25

Несмотря на резкое похолодание в Тюмени до -23, школьники первой смены в понедельник утром отправились на занятия. Актировку объявляют для учащихся 1-4 классов, если температура воздуха опускается до -25, в скорость ветра превышает 2 м/с.

Уроки у 1-9 классов отменяются при -30 градусах, а ученики 1-11 классов остаются дома при -35 градусах.

Если скорость ветра менее 2 метров в секунду, то школьник начальных классов остаются дома только при -30 градусах, учащиеся с 1 по 9 класс не идут на занятия при -35 градусах, 1-11 — при -40 градусах.

Информация об актированных днях публикуется ежедневно, за исключением воскресенья, на сайте администрации Тюмени два раза в день — в 6:20 утра и 10:50.

В этом учебном году актированные дни в Тюмени еще не объявляли. Согласно прогнозам метеорологов, 30-градусные морозы ожидаются к концу начавшейся учебной недели — в уже в среду вечером температура воздуха опустится до -27.

Четверг и пятница, 7 и 8 декабря, станут самыми холодными днями недели — ночью столбики термометров покажут -34…-36, днем не поднимутся выше -28….-30. В субботу и воскресенье в ночные часы ожидается до -30….-34, днем -25….-31.

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