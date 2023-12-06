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Posted Сегодня, 03:32

Published Сегодня, 03:32

Modified Сегодня, 03:34

Updated Сегодня, 03:34

У некоторых классов в тюменских школах отменили занятия из-за морозов

Некоторые тюменские школьники не пойдут на занятия из-за морозов

6 декабря 2023, 03:32
Фото: 1MI

У некоторых классов в тюменских школах отменили занятия из-за морозов

Очные занятия отменили у учащихся с 1 по 4 классы. Пока речь идет только о первой смене.

В школах Тюмени отменили занятия из-за морозов. Об этом сообщили в администрации города.

«Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1–4 классах в очном режиме отменяются», — пишет администрация в своем Телеграм-канале.

О том, как сегодня будут учиться старшеклассники и вторая смена, пока не сообщается.

Ранее «Наш город» сообщал, что в морозы на помощь автомобилистам придут мобильные пункты обогрева. Они находятся в готовности и оснащены всем необходимым.

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