Некоторые тюменские школьники не пойдут на занятия из-за морозов

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
В школах Тюмени отменили занятия из-за морозов. Об этом сообщили в администрации города.
«Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1–4 классах в очном режиме отменяются», — пишет администрация в своем Телеграм-канале.
О том, как сегодня будут учиться старшеклассники и вторая смена, пока не сообщается.
Ранее «Наш город» сообщал, что в морозы на помощь автомобилистам придут мобильные пункты обогрева. Они находятся в готовности и оснащены всем необходимым.