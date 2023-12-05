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Published Сегодня, 14:36

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Синоптик объяснил, из-за чего Тюменскую область накроют 40-градусные морозы

Синоптик объяснил, из-за чего Тюменскую область накроют 40-градусные морозы

5 декабря 2023, 14:36
Фото: Midjourney
Тюменскую область в ближайшие дни накроют аномальные морозы. По прогнозу, в центральной части региона температура воздуха днем составит от -32С до -37С, а ночью она может опуститься до -42С. Для начала декабря — это на 12-16 градусов ниже нормы.

Сильное похолодание в Тюменскую область принесет обширный антициклон. Об этом иноптик и автор проекта «Погода 45» Илья Винштейн рассказал 72.RU.

«Виновником похолодания станет обширный антициклон, который 6 декабря спустится на Европейскую часть страны со стороны Баренцева моря. По своей восточной периферии антициклон будет „закачивать“ на Урал очень холодный воздух из Арктики и Сибири. Это называют ультраполярным вторжением», — пояснил эксперт.

Из-за неблагоприятной погоды школьники сразу нескольких регионов, в том числе Тюменской области, стали писать в соцсети руководителям Лиги Безопасного Интернета жалобы на отсутствие актировок. Подростки рассказали Екатерине Мизулиной, что они ходят в школу по морозам и по сугробам, потому что отмена занятий предусмотрена только от -35С.

При какой погоде отменят занятия в школах в Тюмени
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#Общество#Ирина Швецова#Погода#Морозы#Погодные условия
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