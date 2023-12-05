Синоптик объяснил, из-за чего Тюменскую область накроют 40-градусные морозы

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Сильное похолодание в Тюменскую область принесет обширный антициклон. Об этом иноптик и автор проекта «Погода 45» Илья Винштейн рассказал 72.RU.
«Виновником похолодания станет обширный антициклон, который 6 декабря спустится на Европейскую часть страны со стороны Баренцева моря. По своей восточной периферии антициклон будет „закачивать“ на Урал очень холодный воздух из Арктики и Сибири. Это называют ультраполярным вторжением», — пояснил эксперт.
Из-за неблагоприятной погоды школьники сразу нескольких регионов, в том числе Тюменской области, стали писать в соцсети руководителям Лиги Безопасного Интернета жалобы на отсутствие актировок. Подростки рассказали Екатерине Мизулиной, что они ходят в школу по морозам и по сугробам, потому что отмена занятий предусмотрена только от -35С.