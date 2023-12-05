В период лютых морозов дорожники на тюменских трассах организуют патрулирование

На Тюменскую область надвигается мощнейший антициклон, который принесет аномальное похолодание. По прогнозам синоптиков, понижение температуры воздуха начнется уже в среду, 6 декабря. Затем мороз может усилиться до -42С. Поэтому, на трассах региона будет работать патруль «Уралуправтодора».