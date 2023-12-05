nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

В период лютых морозов дорожники на тюменских трассах организуют патрулирование

В период лютых морозов дорожники на тюменских трассах организуют патрулирование

5 декабря 2023, 15:02
Фото: Midjourney
На Тюменскую область надвигается мощнейший антициклон, который принесет аномальное похолодание. По прогнозам синоптиков, понижение температуры воздуха начнется уже в среду, 6 декабря. Затем мороз может усилиться до -42С. Поэтому, на трассах региона будет работать патруль «Уралуправтодора».

Пока дополнительные меры по обеспечению безопасности водителей, введены на четыре дня.

«6–10 декабря на трассах Тюменской области на период аномальных морозов вводится патрулирование каждые 2 часа для оказания помощи пользователям автодорог и выявления случаев ДТП», — сказано в объявлении ФКУ «Уралуправтодор».

Ранее уральский синоптик объяснил причины резкого похолодания в Тюменской области и почему предстоящие морозы уже называют аномальными.

Тюменские школьники пожаловались Екатерине Мизулиной на отсутствие актировок в морозы
Узнать подробнее
Читайте также:
Лишил глаза: тюменец рассказал, зачем выстрелил в лицо незнакомцу на парковкеВ сериале «Слово пацана» актер из Тюмени сыграл роль «Зимы»В Тюменской области отец и сын обвиняются в изнасиловании девятилетней девочки
#Общество#Ирина Швецова#Погодные условия#Уралуправтодор
Подпишитесь
В Тюмени появятся городские термы с бассейнами и саунами
Сегодня, 02:44
«Новый год с болью»: публикуем график магнитных бурь на декабрь 2023 года в Тюмени
Вчера, 09:26
На Тюмень надвигаются экстремальные 40-градусные морозы
Сегодня, 07:42
В Новый год с плохим настроением: тюменцы перечислили худшие подарки
Сегодня, 05:56
«Обратно в 90-е?»: в Тюмени ждут стычек между подростками из-за нового сериала
Вчера, 07:22
В зоне СВО погиб 31-летний контрактник из Тюменской области
Сегодня, 07:17