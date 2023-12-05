В период лютых морозов дорожники на тюменских трассах организуют патрулирование

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Пока дополнительные меры по обеспечению безопасности водителей, введены на четыре дня.
«6–10 декабря на трассах Тюменской области на период аномальных морозов вводится патрулирование каждые 2 часа для оказания помощи пользователям автодорог и выявления случаев ДТП», — сказано в объявлении ФКУ «Уралуправтодор».
Ранее уральский синоптик объяснил причины резкого похолодания в Тюменской области и почему предстоящие морозы уже называют аномальными.