Аномальный мороз: на юге Тюменской области сегодня похолодает до -40

В Ишиме в среду, 6 декабря, похолодает до -28…-32 — столько столбики термометры покажут в ночные часы. Утром температура воздуха составит -18…-20, в течение дня ожидается до -23…-25. Синоптики обещают в этот снег и ветер до 3,7-4 м/с.