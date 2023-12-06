Аномальный мороз: на юге Тюменской области сегодня похолодает до -40

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В Тюмени в среду, 6 декабря, метеорологи обещают небольшой снег, ветер до 4,6 м/с. Утром термометры покажут -20…-22. В течение дня температура воздуха опустится до -25…-28, к вечеру похолодает до-29….-32 (по ощущениям -37).
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:58, закат в 15:58 продолжительность дня 7 часов.
В Тобольске 6 декабря ожидается небольшой снег, ветер северный до 3,5 м/с. Утром -22…-24, в дневные часы до -29, к ночи температура воздуха понизится до -32…-35.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:55, закат в 15:39 продолжительность дня 6 часов 44 минуты.
В Ялуторовске 6 декабря в течение дня будет идти снег, скорость ветра составит 4,1-5 м/с. Утром температура воздуха составит -20…-21, в течение дня похолодает до -25…-28. К ночи ударят 33-градусные морозы.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:52, закат в 15:58 продолжительность дня 7 часов 6 минут.
В Заводоуковске в среду, 6 декабря, синоптики обещают небольшой снег, ветер северо-западного направления до 4 м/с. Утром термометры покажут -20…-21, в течение дня температура воздуха опустится до -25…-27, в вечерние и ночные часы похолодает до -28…-33.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:50, закат в 15:58, продолжительность дня 7 часов 8 минут.
В Ишиме в среду, 6 декабря, похолодает до -28…-32 — столько столбики термометры покажут в ночные часы. Утром температура воздуха составит -18…-20, в течение дня ожидается до -23…-25. Синоптики обещают в этот снег и ветер до 3,7-4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:36, закат в 15:49 продолжительность дня 7 часов 13 минут.