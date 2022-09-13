Тюменский специалист по кибербезопасности рассказал об утечке данных с VPN — сервисов

Мошенники могут использовать телефонное мошенничество, фишинг, спам, чтобы распоряжаться нашими данными. По словам Шабалина, практически всегда телефонное мошенничество ведется с подменных номеров. Например, вам звонят из тюменского региона и во время разговора представляются службой безопасности банка, а в разговоре обращаются к вам по ФИО и начинают оперировать информацией, которая, по вашему мнению, известна только вам и банку. Вы проникаетесь доверием к звонившему и соглашаетесь перевести деньги на безопасный счет, изменить номер мобильного, что привязан к вашему счету.