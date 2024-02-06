Меньше — лучше: собак каких пород предпочитают тюменцы?

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Тюменская тройка лидеров выглядит не так, как общероссийская: второе место по популярности заняла немецкая овчарка, в общероссийском рейтинге — чихуахуа.
«Стоит отметить, что в общероссийском рейтинге меньше крупных собак, чем в тюменском. Можно предположить, что жители Тюмени чаще обращают внимание на рабочие качества будущего питомца», — поделился с 72.ru президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
На седьмом месте рейтинга — немецкая жесткошерстная легавая. Таких собак обычно заводят для охоты на дичь.
«Как правило, их заводят себе в помощь настоящие охотники. Это может говорить о том, что хоть и утилитарная функция собак постепенно уходит, но все еще является важным критерием выбора будущего питомца для некоторых владельцев», — подчеркнул Голубев.
В тюменский топ-10 популярных пород также попали немецкий шпиц, корги, чихуахуа, йоркширский терьер, бивер-терьер, среднеазиатская овчарка, лабрадор-ретривер и пудель.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские волонтеры спасли двух собак из Бурятии. Обессиленных собак ждала смерть.