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Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

Эксперты назвали самые популярные в Тюмени породы собак

Меньше — лучше: собак каких пород предпочитают тюменцы?

6 февраля 2024, 03:23
Фото: 1MI

Эксперты назвали самые популярные в Тюмени породы собак

Чаще всего тюменцы заводят небольших собак. За ними проще всего ухаживать, они легко поддаются дрессировке и с ними можно без особых проблем отправиться в поездку.

Тюменская тройка лидеров выглядит не так, как общероссийская: второе место по популярности заняла немецкая овчарка, в общероссийском рейтинге — чихуахуа.

«Стоит отметить, что в общероссийском рейтинге меньше крупных собак, чем в тюменском. Можно предположить, что жители Тюмени чаще обращают внимание на рабочие качества будущего питомца», — поделился с 72.ru президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

На седьмом месте рейтинга — немецкая жесткошерстная легавая. Таких собак обычно заводят для охоты на дичь.

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«Как правило, их заводят себе в помощь настоящие охотники. Это может говорить о том, что хоть и утилитарная функция собак постепенно уходит, но все еще является важным критерием выбора будущего питомца для некоторых владельцев», — подчеркнул Голубев.

В тюменский топ-10 популярных пород также попали немецкий шпиц, корги, чихуахуа, йоркширский терьер, бивер-терьер, среднеазиатская овчарка, лабрадор-ретривер и пудель.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские волонтеры спасли двух собак из Бурятии. Обессиленных собак ждала смерть.

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#Общество#Тюменская область#Животные#Собаки#Рейтинги#Новости тюмени#Собака#Породы собак#Любовь Селезнева
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