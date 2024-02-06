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Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Группа ВТБ объявила призовой фонд Югорского лыжного марафона

Группа ВТБ объявила призовой фонд Югорского лыжного марафона

6 февраля 2024, 14:33
Фото: предоставлены Группой ВТБ
В начале апреля в Ханты-Мансийске состоится традиционный Югорский лыжный марафон. Группа ВТБ, являющаяся одним из организаторов спортивного события, предоставляет денежные призы для победителей на сумму 2,3 млн рублей.

6 апреля пройдет первый день марафона, на котором разыграют 1,6 млн рублей. 10 спортсменов, преодолевших финишную черту первыми, получат денежные призы. Первое место оценивается в 400 000 рублей, второе — в 200 000, третье — в 100 000. Оставшуюся сумму разыграют во второй день, 7 апреля. Памятные медали, значки, майки и шапки будут вручаться всем участникам, вышедшим на лыжню, пишет inkazan.ru.

Согласно данным на начало февраля 2024 года, заявки на участие в лыжной гонке подали свыше 1000 человек, в том числе из Эстонии и Казахстана. Россию будут представлять более чем 30 регионов.

Возраст участников марафона весьма впечатляющ — от 80-летних любителей лыж до малышей, которые приехали с родителями. Кроме них на лыжню выйдут известные спортсмены. Также организаторы напомнили, что Александр Легков, Александр Большунов, Татьяна Сорина и другие олимпийские чемпионы в разные годы становились победителями Югорского лыжного марафона.

Представитель ВТБ и банка «Открытие» в Ханты-Мансийске Виталий Мосунов назвал марафон хорошей традицией, приуроченной к окончанию лыжного сезона. Также он рассказал, что в этом году участники марафона впервые смогут участвовать в семикилометровой «Ретрогонке». В ней они воспользуются винтажным лыжным инвентарем, а финишировать будут в городском парке.

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