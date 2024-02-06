Группа ВТБ объявила призовой фонд Югорского лыжного марафона

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
6 апреля пройдет первый день марафона, на котором разыграют 1,6 млн рублей. 10 спортсменов, преодолевших финишную черту первыми, получат денежные призы. Первое место оценивается в 400 000 рублей, второе — в 200 000, третье — в 100 000. Оставшуюся сумму разыграют во второй день, 7 апреля. Памятные медали, значки, майки и шапки будут вручаться всем участникам, вышедшим на лыжню, пишет inkazan.ru.
Согласно данным на начало февраля 2024 года, заявки на участие в лыжной гонке подали свыше 1000 человек, в том числе из Эстонии и Казахстана. Россию будут представлять более чем 30 регионов.
Возраст участников марафона весьма впечатляющ — от 80-летних любителей лыж до малышей, которые приехали с родителями. Кроме них на лыжню выйдут известные спортсмены. Также организаторы напомнили, что Александр Легков, Александр Большунов, Татьяна Сорина и другие олимпийские чемпионы в разные годы становились победителями Югорского лыжного марафона.
Представитель ВТБ и банка «Открытие» в Ханты-Мансийске Виталий Мосунов назвал марафон хорошей традицией, приуроченной к окончанию лыжного сезона. Также он рассказал, что в этом году участники марафона впервые смогут участвовать в семикилометровой «Ретрогонке». В ней они воспользуются винтажным лыжным инвентарем, а финишировать будут в городском парке.