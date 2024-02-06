Группа ВТБ объявила призовой фонд Югорского лыжного марафона

Представитель ВТБ и банка «Открытие» в Ханты-Мансийске Виталий Мосунов назвал марафон хорошей традицией, приуроченной к окончанию лыжного сезона. Также он рассказал, что в этом году участники марафона впервые смогут участвовать в семикилометровой «Ретрогонке». В ней они воспользуются винтажным лыжным инвентарем, а финишировать будут в городском парке.