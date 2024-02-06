Глава РЭО Буцаев рассказал о штрафах за перекрытие площадок ТКО автомобилями

Жителям этих регионов грозят штрафы за парковку рядом с мусорными контейнерами: до 5000 рублей для физических лиц, до 10 000 рублей для должностных лиц и до 30 000 рублей для юридических лиц. Рекомендуется выбирать места для парковки так, чтобы мусоровозы могли свободно подъехать и забрать мусор из контейнеров.