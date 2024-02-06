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Глава РЭО Буцаев рассказал о штрафах за перекрытие площадок ТКО автомобилями

Глава РЭО Буцаев рассказал о штрафах за перекрытие площадок ТКО автомобилями

6 февраля 2024, 17:54
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор (РЭО) разъяснил ответственность за блокирование контейнерных площадок автомобилями. Автомобилисты, создающие препятствия для вывоза твердых коммунальных отходов, могут быть привлечены к административной ответственности в некоторых регионах.

Подобные правила действуют в Московской, Саратовской, Ленинградской, Белгородской, Новгородской, Оренбургской и Калужской областях, а также в Приморском крае и других регионах РФ, информирует 56orb.ru.

Жителям этих регионов грозят штрафы за парковку рядом с мусорными контейнерами: до 5000 рублей для физических лиц, до 10 000 рублей для должностных лиц и до 30 000 рублей для юридических лиц. Рекомендуется выбирать места для парковки так, чтобы мусоровозы могли свободно подъехать и забрать мусор из контейнеров.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев, отметил, что подобные нарушения регулярно регистрируются по всей стране. Неправильная парковка автомобилей мешает своевременному сбору и вывозу отходов, нарушая график и маршрут работы мусоровозов. Например, в Архангельске за 2023 год автомобилисты перекрывали доступ мусоровозов к контейнерным площадкам почти 5000 раз. В связи с этим некоторые субъекты вносят изменения в региональное законодательство, предусматривая административные штрафы за создание препятствий вывозу твердых коммунальных отходов.

Напомним, основная цель РЭО — создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Это необходимо для сокращения объема захоронения отходов и снижения экологической нагрузки на население. Планируется добиться сортировки 100% объема ТКО и уменьшения объема ТКО, отправляемых на полигоны, на 50% к 2030 году. Эти цели невозможно достичь без развития экономики замкнутого цикла.

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