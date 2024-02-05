nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

В Тюмени на Пермякова обустроят большую велосипедную дорогу

В Тюмени на Пермякова обустроят большую велосипедную дорогу

5 февраля 2024, 06:27
Фото: 1MI
Тюменские власти планируют в этом году обустроить сеть велодорожек на улице Пермякова. В публикованной на сайте администрации города информации указано, что полосы для велосипедистов появятся на участке Пермякова от Д. Менделеева до 50 лет Октября.

Также в планах городских властей на 2024 год капитальный ремонт автомобильных дорог в районе садоводческих обществ «Царево», «Большое Царево-1», «Большое Царево-2», «Большое Царево-3», капитальный ремонт автомобильных дорог в жилом районе «Тюменский» в части устройства ливневой канализации этап (завершение работ планируется в 2025 году).

Кроме того, в 2024 году будут завершены работы по строительству транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Мельникайте и Дружбы, строительству улицы и дороги жилого района в границах улиц Губернская — Закалужская — Московский тракт, дорожной сети в районе озера Алебашево.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году продолжатся работы в рамках второго этапа реконструкции улицы Ленина. До конца года будет выполнен капитальный ремонт участка Ленина от Красина до Первомайской.

Читайте также:
Каждый тюменец хранит на банковском счете более 275 тысяч рублей накопленийВ Тюменской области объявили штормовое предупреждениеПенсионер из Тюмени сделал бизнес на ненужных вещах
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Велосипедисты#Велосипеды#Строительство дорог#Велосипедные дорожки#Велосипед
Подпишитесь
«Опасность бронхита»: чем может грозить распространяющийся в Тюмени вирус
Сегодня, 05:51
Предприимчивые тюменцы продают билеты на концерт SHAMAN втридорога
Сегодня, 07:54
Учиться на чужих ошибках: как тюменцев обманывают при продаже квартир?
Сегодня, 08:25
«Ходи и оглядывайся»: почему в Тюменской области растет уровень преступности?
Сегодня, 08:23
Пенсионер из Тюмени сделал бизнес на ненужных вещах
Сегодня, 04:11
«Откладывать невозможно!»: тюменка рассказала о расходах на жизнь в городе
Сегодня, 08:31