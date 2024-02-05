В Тюмени на Пермякова обустроят большую велосипедную дорогу

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Также в планах городских властей на 2024 год капитальный ремонт автомобильных дорог в районе садоводческих обществ «Царево», «Большое Царево-1», «Большое Царево-2», «Большое Царево-3», капитальный ремонт автомобильных дорог в жилом районе «Тюменский» в части устройства ливневой канализации этап (завершение работ планируется в 2025 году).
Кроме того, в 2024 году будут завершены работы по строительству транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Мельникайте и Дружбы, строительству улицы и дороги жилого района в границах улиц Губернская — Закалужская — Московский тракт, дорожной сети в районе озера Алебашево.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году продолжатся работы в рамках второго этапа реконструкции улицы Ленина. До конца года будет выполнен капитальный ремонт участка Ленина от Красина до Первомайской.