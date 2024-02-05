Инвестиционное золото vs. ювелирные украшения: какой выбрать?

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Инвестирование в ювелирные изделия может быть рискованным, так как не все из них способны увеличить свою стоимость со временем. Покупая украшение, вы уже не сможете продать его по цене, которую заплатили за него. Даже при росте мировых цен на сырье, продать украшение в ломбарде или скупке будет сложно и окупить предыдущие затраты практически невозможно, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Кроме того, мода на золотые украшения меняется со временем. Комплект, который был очень популярен несколько лет назад, может потерять интерес для потенциальных покупателей через 5-10 лет. Рынок золотых изделий является низколиквидным и требует длительного периода окупаемости. Даже в ближайшие пять лет, вы не сможете приобрести и выгодно продать изделие.