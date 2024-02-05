Инвестиционное золото vs. ювелирные украшения: какой выбрать?

Инвестирование в ювелирные изделия может быть рискованным, так как не все из них способны увеличить свою стоимость со временем. Покупая украшение, вы уже не сможете продать его по цене, которую заплатили за него. Даже при росте мировых цен на сырье, продать украшение в ломбарде или скупке будет сложно и окупить предыдущие затраты практически невозможно, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».