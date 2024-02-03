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В Тюмени продают здание банка со скидкой в 47 миллионов рублей

Здание тюменского банка выставили на продажу со скидкой в 47 миллионов рублей

3 февраля 2024, 06:49
Фото: Авито

В Тюмени продают здание банка со скидкой в 47 миллионов рублей

В Тюмени за 241 миллион 566 тысяч рублей выставили на продажу часть административного здания бывшего «Запсибкомбанка» по улице 8 Марта, 1. Общая площадь офисов составляет 4,7 тысячи квадратных метров.

В объявлении, опубликованном на «Авито» отмечено, что все помещения готовы к экссплутации.

«Отоплениe, электричествo, водоснабжение от городскиx коммуникаций. Парковкa на улицe пo периметру здания на цокольном этажe имеется парковка на два машиноместа. B шаговой доступности расположены остановка общественного транспорта, поликлиника, гостиница, фитнес центр, кофейня, кафе, отделение банка, супермаркет, здание регионального правительства и другие органы городского и областного управления», — сказано в объявлении.

Заметим, что за период с мая 2023 года по февраль 2024 года цена офисов в здании бывшего «Запсибкомбанка» снизилась на 47 миллионов рублей — начальная стоимость лота составляла 288 миллионов.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменская ТЭЦ-2 выставила на продажу невостребованное имущество за 36,9 миллионов рублей. В списке объектов — склады, паровозное депо, гараж, мобильные боксы.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Продажа#Офисы#Запсибкомбанк
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