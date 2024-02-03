Здание тюменского банка выставили на продажу со скидкой в 47 миллионов рублей

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
В объявлении, опубликованном на «Авито» отмечено, что все помещения готовы к экссплутации.
«Отоплениe, электричествo, водоснабжение от городскиx коммуникаций. Парковкa на улицe пo периметру здания на цокольном этажe имеется парковка на два машиноместа. B шаговой доступности расположены остановка общественного транспорта, поликлиника, гостиница, фитнес центр, кофейня, кафе, отделение банка, супермаркет, здание регионального правительства и другие органы городского и областного управления», — сказано в объявлении.
Заметим, что за период с мая 2023 года по февраль 2024 года цена офисов в здании бывшего «Запсибкомбанка» снизилась на 47 миллионов рублей — начальная стоимость лота составляла 288 миллионов.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменская ТЭЦ-2 выставила на продажу невостребованное имущество за 36,9 миллионов рублей. В списке объектов — склады, паровозное депо, гараж, мобильные боксы.