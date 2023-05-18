В Тюмени продают за сотни миллионов рублей главный офис Засибикомбанка

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
«Продажа части административного здания с отдельным входом с улицы, 8 этажей, цоколь и мансарда. Все помещения готовы к использованию. Отопление, электричество, водоснабжение от городских коммуникаций. Парковка на улице по периметру здания на 15 машиномест, также на цокольном этаже имеются два машиноместа», — отмечено в объявлении, опубликованном на площадке Авито.
Также указано, что в шаговой доступности находятся остановка общественного транспорта, поликлиника, гостиница, фитнес-центр, кофейня, кафе, отделение банка, супермаркет, здание правительства региона.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 55 миллионов рублей пытаются продать дом купца Ядрышникова XIX века площадью 1,7 тысячи квадратных метров.