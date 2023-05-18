В Тюмени продают за сотни миллионов рублей главный офис Засибикомбанка

В Тюмени продают за 288 миллионов рублей главный офис Засибикомбанка

В Тюмени на продажу за 288 миллионов рублей выставили часть административного здания по улице 8 Марта, 1, в котором ранее располагался офис Запсибкомбанка. Указано, что площадь объекта составляет 4,7 тысячи квадратных метров.

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