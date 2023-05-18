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В Тюмени продают за сотни миллионов рублей главный офис Засибикомбанка

18 мая 2023, 07:50

В Тюмени продают за 288 миллионов рублей главный офис Засибикомбанка

В Тюмени на продажу за 288 миллионов рублей выставили часть административного здания по улице 8 Марта, 1, в котором ранее располагался офис Запсибкомбанка. Указано, что площадь объекта составляет 4,7 тысячи квадратных метров.
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Тюмень
«Продажа части административного здания с отдельным входом с улицы, 8 этажей, цоколь и мансарда. Все помещения готовы к использованию. Отопление, электричество, водоснабжение от городских коммуникаций. Парковка на улице по периметру здания на 15 машиномест, также на цокольном этаже имеются два машиноместа», — отмечено в объявлении, опубликованном на площадке Авито.

Также указано, что в шаговой доступности находятся остановка общественного транспорта, поликлиника, гостиница, фитнес-центр, кофейня, кафе, отделение банка, супермаркет, здание правительства региона.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 55 миллионов рублей пытаются продать дом купца Ядрышникова XIX века площадью 1,7 тысячи квадратных метров.

#Валентина Бурнашева#Общество#Продажа#Запсибкомбанк#Тюмень#Тюменская область
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